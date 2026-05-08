Τα τεστ επαγωγικής σκέψης δεν εξετάζουν αν έχουμε διαβάσει κάτι συγκεκριμένο ή αν γνωρίζουμε κάποια ύλη απ' έξω. Μετρούν κάτι βαθύτερο: την ικανότητά μας να παρατηρούμε, να συνδέουμε και να σκεφτόμαστε με λογική μπροστά σε εντελώς άγνωστες καταστάσεις. Πρόκειται για μια δεξιότητα που θεωρείται απαραίτητη για θέσεις στο δημόσιο τομέα, όπου κάθε ημέρα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε νέα προβλήματα, να λάβουμε αποφάσεις υπό πίεση και να βρούμε λύσεις χωρίς πάντα να υπάρχει έτοιμη οδηγία ή προηγούμενο παράδειγμα που να μας καθοδηγεί.

Αυτό που πρέπει να προσέχουμε κάθε φορά είναι οι σχέσεις μεταξύ των στοιχείων μέσα σε κάθε εικόνα και ο τρόπος με τον οποίο αυτά αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν το ένα το άλλο. Πού βρίσκεται κάθε στοιχείο; Πώς μεταβάλλεται από εικόνα σε εικόνα; Τι παραμένει σταθερό και τι αλλάζει; Αυτές είναι οι ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας πριν βιαστούμε να απαντήσουμε.

Για να φτάνουμε γρήγορα στη σωστή απάντηση, το μυστικό είναι ένα: εξάσκηση. Όσο περισσότερες ερωτήσεις επαγωγικής σκέψης έχουμε λύσει, τόσο πιο εύκολα και γρήγορα αναγνωρίζουμε τα μοτίβα, αποκλείουμε τις λανθασμένες επιλογές και καταλήγουμε στη μία σωστή απάντηση, ακόμα και όταν ο χρόνος πιέζει.

Ας δούμε σήμερα άλλα τρία παραδείγματα για το πώς όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται στην πράξη. Σε κάθε παράδειγμα που ακολουθεί, η λύση κρύβεται σε έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους κανόνες που διέπουν τις αλλαγές. Η δουλειά μας είναι να τους βρούμε.

Παράδειγμα 1ο

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποια εικόνα (α, β, γ, δ, ε) ακολουθεί τη σειρά;

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Παρατηρούμε ότι σε κάθε εικόνα υπάρχει ένα σχήμα (κύκλος, ρόμβος, επτάγωνο) και μαύρες κουκκίδες. Δουλειά μας να βρούμε πώς σχετίζονται οι μαύρες κουκκίδες με το σχήμα. Αρχικά, στην πρώτη εικόνα, παρατηρούμε ένα κύκλο με τρεις μαύρες κουκκίδες έξω από τον κύκλο και μετά έχουμε τις δύο κουκκίδες μέσα στον κύκλο, ενώ μία παραμένει κάτω αριστερά. Πράγματι, και στην τρίτη εικόνα, έχουμε δύο μαύρες κουκκίδες που μόνο η μία μπαίνει μέσα στο σχήμα και η άλλη παραμένει κάτω αριστερά. Έτσι, βλέποντας την Πέμπτη εικόνα αναζητούμε ένα επτάγωνο όπου έχει τριγύρω τέσσερις μαύρες κουκκίδες. Οπότε, αυτό που αναζητούμε είναι ένα επτάγωνο, τρεις μαύρες κουκκίδες μέσα στο σχήμα και μία κάτω αριστερά. Έτσι εξαλείφονται οι επιλογές α, β, γ και ε. Σωστή απάντηση είναι η επιλογή δ.

Παράδειγμα 2ο

Ποια εικόνα (α, β, γ, δ, ε) ακολουθεί τη σειρά;

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Πάμε να βρούμε άλλη μία σχέση μεταξύ σχημάτων. Σε κάθε εικόνα βρίσκονται 4 τετράγωνα πάνω και 4 τετράγωνα κάτω, σε χρώμα λευκό και μαύρο ενώ στη μέση της κάθε εικόνας βρίσκεται ένα βέλος. Παρατηρούμε ότι όταν το βέλος δείχνει προς μία κατεύθυνση τότε τα λευκά τετράγωνα μετακινούνται κατά ένα βήμα προς εκείνη. Ξάφνου στην τέταρτη εικόνα αλλάζει η φορά και τώρα δείχνει αριστερά αντί για δεξιά, αυτό σημαίνει ότι τα τετράγωνα κινούνται κατά ένα βήμα αριστερόστροφα και μάλιστα αφού είχαν εμφανιστεί τρεις φορές προς τα δεξιά το ίδιο θα συμβεί και μετά θα είναι τρεις εικόνες προς τα αριστερά. Οπότε, η σωστή απάντηση είναι η επιλογή γ.

Παράδειγμα 3ο

Ποια εικόνα (α, β, γ, δ, ε) ακολουθεί τη σειρά;

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου τα σχήματα που βρίσκονται μέσα σε κάθε εικόνα αλληλοσυσχετίζονται. Στην πρώτη εικόνα παρατηρούμε ότι έχουμε πέντε στήλες (μαύρη-μαύρη-μαύρη-λευκή-μαύρη), στη δεύτερη εικόνα έχουμε (λευκή-λευκή-μαύρη-μαύρη-μαύρη) και στην τρίτη εικόνα οι λευκές στήλες εμφανίζονται μαζί και έτσι έχουμε (λευκή-λευκή-μαύρη-λευκή-μαύρη). Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται ξανά στις επόμενες τρεις εικόνες. Στην τέταρτη εικόνα έχουμε λευκή-μαύρη-λευκή-μαύρη-μαύρη και στην πέμπτη εικόνα έχουμε μαύρη-μαύρη-μαύρη-μαύρη-λευκή. Κι έτσι αναζητούμε μια εικόνα που θα έχει λευκή-μαύρη-λευκή-μαύρη-λευκή. Η σωστή απάντηση είναι επιλογή δ.

Σημείωση: Η θεματολογία και ο σχεδιασμός των ερωτήσεων φέρουν την υπογραφή του συντάκτη.