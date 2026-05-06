Η Κιμ Καρντάσιαν πήρε την απόφαση να μην δώσει ξανά εξετάσεις για να σπουδάσει Νομική.

Η Κιμ Καρντάσιαν φαίνεται πως πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει – για την ώρα – το όνειρο της δικηγορίας, βάζοντας τέλος στις προσπάθειές της για τις εισαγωγικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΤΜΖ, η επιχειρηματίας ύστερα από την προηγούμενη, αποτυχημένη, προσπάθεια, δεν θα συμμετάσχει στη νέα εξεταστική περίοδο, ενώ σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν θα προσπαθήσει ούτε στις εξετάσεις του Ιουνίου.

Όπως αναφέρει και η «New York Post»: «Η Κιμ Καρντάσιαν παίρνει δύσκολη απόφαση στο νομικό της ταξίδι μετά από πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες στις εξετάσεις του Bar».

{https://x.com/nypost/status/2051791801602761101}

Σε ανάρτηση που είχε κάνει το Νοέμβριο του 2025, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες μέχρι να αγγίξει το όνειρο της νομικής:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Μοιράστηκα τόσα πολλά από αυτό το ταξίδι μαζί σας, και αυτό το καλοκαίρι κατέγραψα μερικές από τις τελευταίες δύο εβδομάδες μελέτης - τα πάνω, τα κάτω και όλα τα ενδιάμεσα.

Στις 7 Νοεμβρίου ανακάλυψα ότι δεν πέρασα τον πήχη. Ήταν απογοητευτικό, αλλά δεν ήταν το τέλος. Αυτό το όνειρο σημαίνει πάρα πολλά για μένα για να απομακρυνθώ, γι' αυτό θα συνεχίσω να μελετώ, θα συνεχίσω να μαθαίνω και θα συνεχίσω να εμφανίζομαι στον εαυτό μου μέχρι να φτάσω εκεί».

{https://www.instagram.com/p/DRIO52kEnvu/}