Το ταξίδι για το νέο GNTM μόλις ξεκίνησε!

Η προηγούμενη σεζόν του GNTM ξεκίνησε βάζοντας τα επίδοξα μοντέλα να περπατήσουν και να ποζάρουν πάνω σε μία νταλίκα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο νέος κύκλος έρχεται για να ταράξει τα νερά και να αποδείξει ότι η μόδα εξελίσσεται συνεχώς.

Στον φετινό τελικό που προβλήθηκε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 2025, κατάφεραν να φτάσουν ο Ανέστης, η Ξένια και ο Γιώργος, με την Ξένια να κατακτά τον τίτλο και το χρηματικό ποσό.

Πλέον, οι προετοιμασίες για τη νέα σεζόν του διαγωνισμού μόδας, έχουν ήδη ξεκινήσει και οι πρώτες εικόνες υπόσχονται μία συναρπαστική συνέχεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα Casting έχουν ήδη ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη, ενώ η Ζενεβιέβ Μαζαρί, σε πρόσφατες δηλώσεις της, αποκάλυψε ότι ήδη επεξεργάζεται τα κόνσεπτ των νέων δοκιμασιών.

Παράλληλα, την Τετάρτη 6 Μαΐου, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του GNTM στο Instagram, επιβεβαιώθηκε η παρουσία της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, η ποία και φέτος έρχεται σε ρόλο παρουσιάστριας και κριτή.

Στην ανάρτηση που έγινε το πρωί της Τετάρτης, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Το νέο GNTM έρχεται στο Star! Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είναι εδώ, παρουσιάστρια και κριτής, φέρνοντας τη δική της εμπειρία και ματιά σε κάθε βήμα του διαγωνισμού. Το ταξίδι ξεκινά. Και φέτος, ο πήχης ανεβαίνει ακόμα πιο ψηλά».

Αντίστοιχα, επιβεβαιώθηκε και η παρουσία της Ζενεβιέβ Μαζαρί, αναλαμβάνοντας το ρόλο της Creative Director του νέου GNTM, που θα φέρει στο προσκήνιο νέες – ανατρεπτικές δοκιμασίας για τα νέα επίδοξα μοντέλα της σεζόν.

«Η Ζενεβιέβ Μαζαρί είναι η Creative Director του νέου GNTM! Με το ξεχωριστό της βλέμμα και την αστείρευτη δημιουργικότητα, κάθε concept, κάθε φωτογράφιση αποκτά χαρακτήρα, ένταση και προσωπικότητα. Το fashion game ανεβαίνει level!», αναφέρει η σχετική δημοσίευση.

Ο Λάκης Γαβαλάς στο πρόσφατο παρελθόν, ανανέωσε το ραντεβού του με τον διαγωνισμό μόδας.