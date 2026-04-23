Όσα αποκάλυψε για το GNTM, τη σχέση του με το κανάλι και το Λάκη Γαβαλά.

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε ο Έντι Γαβριηλίδης, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για το GNTM, αποκαλύπτοντας ότι δεν θα συμμετάσχει στη νέα τηλεοπτική σεζόν του πρότζεκτ.

Όπως εξήγησε ο σχεδιαστής, επέλεξε να εστιάσει σε άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο η απόφαση πάρθηκε από κοινού με τον τηλεοπτικό σταθμό του Star.

«Δεν θα είμαι φέτος στο GNTM, γιατί έχω αφήσει πολλά πρότζεκτ να πάνε πίσω. Είναι κάπως έτσι μία κοινή απόφαση με το κανάλι. Υπάρχει μία σχέση, η οποία έχει φτάσει σε έναν κορεσμό. Και όταν η σχέση φτάνει σε κορεσμό, ήρθε η ώρα για την επόμενη σχέση ή για την ανανέωση αυτής της σχέσης υπό άλλες συνθήκες. Θα πω ότι ήταν κοινή συναινέσει», δήλωσε ο Έντι Γαβριηλίδης το πρωί της Πέμπτης 23 Απριλίου.

Σε δεύτερο χρόνο, εξήγησε ότι δεν είχε ανακοινώσει στο κανάλι την απόφασή του να απέχει: «Δεν το είχα ανακοινώσει. Δεν είχα πει ότι δεν θέλω να συνεχίσω, κάθε άλλο. Σκεφτόμουν ότι μπορεί και να συνεχίσουμε και να δούμε πώς θα πάει. Καταρχήν δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει το GNTM».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di09kwr6wyap?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, απάντησε στα ερωτήματα του δημοσιογράφου σχετικά με τις σχέσεις που διατηρούσε ο σχεδιαστής με τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής. Έτσι, ο δημοσιογράφος, εστίασε ιδιαίτερα στο Λάκη Γαβαλά, ενώ ο Έντι Γαβριηλίδης, τόνισε ότι δεν υπήρξε πρόβλημα μεταξύ του: «Δεν είχα τις καλύτερες σχέσεις με τον Λάκη; Άντε καλέ, αυτά είναι βλακείες. Όλοι οι άνθρωποι τσακωνόμαστε, όλοι οι άνθρωποι διαφωνούμε. Ξέρεις τώρα, είναι μια πολύ συγκεκριμένη περσόνα στην ελληνική τηλεόραση και με μία πολύ συγκεκριμένη πορεία, η οποία πολλές φορές μπορεί να έρθει σε αντίθεση με τη δικιά μου, με τον δικό μου τρόπο ζωής και τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είχαμε καλή σχέση».