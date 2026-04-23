Όσα αποκάλυψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τα σχέδια του γάμου της και τα γυρίσματα του GNTM.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» παραχώρησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, όπου μιλώντας με τον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα, αποκάλυψε ότι δεν έχει καταφέρει να οργανώσει ακόμη το γάμο της.

Το γνωστό μοντέλο, έχει δεχθεί πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της, ενώ όπως έχει αναφέρει και στο παρελθόν θα ήθελε να παντρευτεί μέσα στο 2026.

Όπως εξήγησε ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν έχουν καταφέρει να κάνουν τις απαραίτητες προετοιμασίες: «Δεν έχω ακόμα την τοποθεσία του γάμου. Σας ορκίζομαι. Δεν το έχω. Δεν σας λέω ψέματα. Δεν θα επέλεγα το Αιγαίο, δεν θα πήγαινα σε νησί, θα ήθελα κάτι πιο εύκολο, ξεκούραστο, προσβάσιμο, κάτι που να μην κουραστούν οι καλεσμένοι, να διοργανώνεται εύκολα. Εγώ θα ήθελα ιδανικά να γίνει εντός Αττικής, ο Γιάννης εκτός Αττικής σίγουρα. Δεν έχουμε πάρει ανάσα για να το οργανώσουμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα, μάλλον επειδή έχουμε ξαναπαντρευτεί. Εκεί είναι το πρόβλημα εικάζω».

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε για το πώς θα ήθελε να είναι ο γάμος της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποκρίθηκε: «Έχω κάνει γάμο τύπου Χόλυγουντ. Πάλι το ίδιο θα κάνουμε; Ο ελληνικός γάμος μου λείπει εμένα… Οι καλεσμένοι μειώθηκαν».

Και μιλώντας για τον σύντροφό της εξήγησε: «Νομίζω ότι επειδή έχουμε κάνει αυτό το βήμα, μας φαίνεται λίγο περιττό. Γίνεται μόνο για θρησκευτικούς λόγους. Ίσως να μην χρειάζεται καν. Ίσως να έπρεπε να κάνουμε ένα πάρτι, κάτι πριβέ οι δυο μας».

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα γυρίσματα του GNTM: «Καλά προχωράμε! Θα δούμε! Δεν είναι τίποτα ανακοινώσιμο. Η ομάδα και concepts δουλεύονται, τα pre casting γίνονται. Δεν έχει ολοκληρωθεί όμως η ζύμωση… Αλλάζουμε πάρα πολλά πράγματα!».