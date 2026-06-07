Το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά προκαλεί εμφανή νευρικότητα στη Νέα Δημοκρατία, με κυβερνητικά στελέχη να εκπέμπουν διαφορετικά μηνύματα και αρκετούς να εκφράζουν φόβους για απώλεια της αυτοδυναμίας.

Η προχθεσινή δήλωση του Αντώνη Σαμαρά από το Ηράκλειο ότι «έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει» και ότι «η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έμεινε χωρίς εκπροσώπηση» ήρθε να ενισχύσει περαιτέρω τα σενάρια περί δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα. Παρότι ο πρώην πρωθυπουργός απέφυγε να ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του, οι αναφορές του θεωρήθηκαν από πολλούς ως η πιο σαφής μέχρι σήμερα ένδειξη ότι βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ίδρυση κόμματος.

Η προοπτική αυτή προκαλεί εμφανή νευρικότητα στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Όχι μόνο επειδή ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν ακόμη πόλο στα «δεξιά» της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κυρίως επειδή θα διεκδικήσει ψήφους από την ίδια εκλογική «δεξαμενή» που επέτρεψε στο κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη να κερδίσει σε δύο συνεχόμενες εκλογικές διαδικασίες. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η αυτοδυναμία μόνο δεδομένη δεν μπορεί να θεωρείται, οποιαδήποτε διαρροή ψηφοφόρων αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία.

Ίσως γι' αυτό παρατηρείται το τελευταίο διάστημα μία έντονη αδυναμία διαμόρφωσης ενιαίας πολιτικής «γραμμής» απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές προσεγγίζουν το ζήτημα με εντελώς διαφορετικό τρόπο, αποκαλύπτοντας την αμηχανία που επικρατεί στο εσωτερικό της παράταξης και φυσικά εντός του Μεγάρου Μαξίμου.

Ο Χάρης Θεοχάρης, για παράδειγμα, επέλεξε τη σκληρή γραμμή, φτάνοντας στο σημείο να χαρακτηρίσει τον Αντώνη Σαμαρά ως «ακροδεξιό», ενώ η Σοφία Βούλτεψη υποστήριξε ότι η διαγραφή του υπήρξε «ένα αμφίδρομο λάθος», στέλνοντας ένα εντελώς διαφορετικό μήνυμα. Άλλα στελέχη, πάλι, δεν έκρυψαν τον προβληματισμό τους για τις πιθανές εκλογικές επιπτώσεις μιας τέτοιας κίνησης και ειδικότερα για το ενδεχόμενο να χαθεί ο στόχος της αυτοδυναμίας.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις των τελευταίων εβδομάδων είναι ενδεικτικές.

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Ο Δημήτρης Καιρίδης δήλωσε πως «θα είναι αρνητική εξέλιξη αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς».

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Ο Γιώργος Βρεττάκος τόνισε: «Ελπίζω και εύχομαι να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς γιατί δεν θα είναι καλό για την παράταξη».

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Από την πλευρά του ο Στέλιος Πέτσας σημείωσε: «Αυτό που μπορεί να μας κόψει την αυτοδυναμία είναι η δημιουργία κόμματος από τον Α. Σαμαρά».

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Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την ομιλία Σαμαρά στο Ηράκλειο

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και μετά τη χθεσινή ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στην Κρήτη. Ο Κωστής Χατζηδάκης υποβάθμισε την απειλή, εκτιμώντας ότι ένα νέο κόμμα θα προκαλούσε «κάποια μικρή ζημιά» στη Νέα Δημοκρατία και μεγαλύτερη στον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά.

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Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος επιχείρησε να παρουσιάσει το θέμα ως υπόθεση «προσωπικής ατζέντας» και «προσωπικών πικριών», υποστηρίζοντας ότι η ρητορική του πρώην πρωθυπουργού δεν απευθύνεται στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.

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Στον αντίποδα, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος παραδέχθηκε ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα έπρεπε να έχει οδηγηθεί σε αυτή την επιλογή, σημειώνοντας πως «τον συμβούλεψαν λάθος», ενώ προειδοποίησε ότι εφόσον τελικά προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, θα αποτελεί πλέον πολιτικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας.

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Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του Άγγελου Συρίγου, ο οποίος αναγνώρισε ευθέως ότι το εκλογικό κοινό στο οποίο απευθύνεται ο πρώην πρωθυπουργός είναι το ίδιο που στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές και ότι «σίγουρα θα αποσπάσει ένα ποσοστό», κάτι που δεν έχει καμία απολύτως ταύτιση με τη σχετική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

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Σε κάθε περίπτωση, οι αντιφατικές τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών αποκαλύπτουν ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει ακόμη καταλήξει σε ενιαία στρατηγική απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ένα νέο κόμμα δεν θα επηρεάσει ουσιαστικά τη Νέα Δημοκρατία, ενώ άλλοι προειδοποιούν ανοιχτά για απώλεια ψηφοφόρων και κίνδυνο για την αυτοδυναμία. Και μόνο αυτή η εικόνα αρκεί για να δείξει ότι το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό προκαλεί ήδη έναν σημαντικό πονοκέφαλο στο κυβερνητικό στρατόπεδο.