Νωρίτερα ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας σε δημοσιογράφους, απάντησε με αινιγματικό τρόπο στο ενδεχόμενο της δημιουργίας νέου κόμματος λέγοντας «θα τα πούμε το απόγευμα».

Ομιλία στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, στην εκδήλωση του think tank «Το Νόημα – Κρήτη» με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο» παραχωρεί ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του γύρω από τις πολιτικές εξελίξεις, που διαμορφώνονται εν όψει των εκλογών. Τον συντονισμό της ομιλίας κάνει ο δημοσιογράφος Γιάννης Χαραλαμπίδης.

Νωρίτερα ο Αντώνης Σαμαράς μιλώντας σε δημοσιογράφους απάντησε με αινιγματικό τρόπο στο ενδεχόμενο της δημιουργίας νέου κόμματος.«Θα τα πούμε το απόγευμα» είπε ο πρώην πρωθυπουργός όταν τον ρώτησαν δημοσιογράφοι: «Είναι κοντά το κόμμα, κύριε Πρόεδρε;».

Ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε μετά τη συνάντηση που είχε στην Περιφέρεια Κρήτης με τον Περιφερειάρχη, Σταύρο Αρναουτάκη για τον οποίο δήλωσε πως «Είχα τη μεγάλη χαρά να γίνουμε φίλοι με τον Σταύρο από την εποχή που ήμασταν μαζί στις Βρυξέλλες. Από τότε ακολουθώ μια ευθεία γραμμή φιλίας, την οποία ποτέ δεν θα αφήσω». Ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε τον κ. Αρναουτάκη ως «άνθρωπο της αλήθειας, του αγώνα και κοντά σε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη».