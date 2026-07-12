Η νέα ρύθμιση δεν συνοδεύεται από διαγραφή μέρους των οφειλών, καθώς δεν προβλέπει ούτε «κούρεμα» της βασικής οφειλής ούτε διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων.

Εντός των ημερών αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία, μέσω της οποίας εκατομμύρια φορολογούμενοι θα μπορούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους σε έως 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις.

Ωστόσο, η νέα ρύθμιση δεν συνοδεύεται από διαγραφή μέρους των οφειλών, καθώς δεν προβλέπει ούτε «κούρεμα» της βασικής οφειλής ούτε διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων.

Το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί και το βασικό ερώτημα που απασχολεί τους οφειλέτες, με τα λογιστικά γραφεία να δέχονται καθημερινά χιλιάδες τηλεφωνήματα από ενδιαφερόμενους που ζητούν να πληροφορηθούν αν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση και ποιο θα είναι το πραγματικό όφελος. Πολλοί περίμεναν ότι το νέο πλαίσιο θα περιλάμβανε ευνοϊκές διατάξεις για μερική διαγραφή των χρεών ή των προσαυξήσεων, ωστόσο ο νόμος προβλέπει αποκλειστικά τη δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης των οφειλών με επιβάρυνση τόκων.

Τα χρέη προς την Εφορία ξεπερνούν τα 114,5 δισ. ευρώ

Τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Στο τέλος Απριλίου του τρέχοντος έτους οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία ξεπέρασαν τα 114,5 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 3,8 δισ. ευρώ σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Οι οφειλέτες ανέρχονται σε 4,2 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Από αυτούς, το 90,4% χρωστά έως 10.000 ευρώ, με τις συγκεκριμένες οφειλές να αντιστοιχούν μόλις στο 3,43% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Αντίθετα, το 96,57% των συνολικών χρεών προέρχεται από οφειλέτες με χρέη άνω των 10.000 ευρώ, ενώ το 75,5% αφορά φορολογούμενους που οφείλουν περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ ο καθένας, παρότι αποτελούν μόλις το 0,24% του συνόλου των οφειλετών.

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Παράλληλα, από τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη, 35,5 δισ. ευρώ ή το 31,01% έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα είσπραξης, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αύξηση του ποσού στα 42,5 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, σε υφιστάμενες ρυθμίσεις έχουν ενταχθεί μόλις 5,4 δισ. ευρώ, δηλαδή το 6,8% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

Ποιοι εντάσσονται και πότε χάνεται η ρύθμιση

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν βεβαιωμένες οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026. Βασική προϋπόθεση είναι ο οφειλέτης να μην έχει άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές ή, εφόσον αυτές έχουν δημιουργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, να τις έχει εξοφλήσει ή να τις έχει εντάξει στις ισχύουσες πάγιες ρυθμίσεις.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ, ενώ η βασική οφειλή επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 5,84%. Η υπαγωγή στη ρύθμιση ενεργοποιείται με την καταβολή της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Οι συνεπείς οφειλέτες θα εξασφαλίζουν φορολογική ενημερότητα, αναστολή της ποινικής δίωξης για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και αναστολή της παραγραφής των ρυθμιζόμενων οφειλών για όσο διάστημα παραμένει σε ισχύ η ρύθμιση.

Η ρύθμιση, ωστόσο, χάνεται εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει για περισσότερο από δύο μήνες την εξόφληση των δύο τελευταίων δόσεων. Παράλληλα, η απώλειά της επέρχεται εάν δεν τακτοποιηθούν οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες ή νέες οφειλές σύμφωνα με τις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος.