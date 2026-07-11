Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές.

Αντίστροφα μετρούν καταναλωτές και εμπορικές επιχειρήσεις για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων του 2026, οι οποίες αναμένεται να δώσουν νέα ώθηση στην αγορά μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο.

Η επίσημη πρεμιέρα των θερινών εκπτώσεων έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, ενώ η εκπτωτική περίοδος θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026. Για αρκετές εβδομάδες οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές, κυρίως σε είδη ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικές συσκευές και άλλα καταναλωτικά προϊόντα.

Η έναρξη των εκπτώσεων αποτελεί κάθε χρόνο μία από τις σημαντικότερες περιόδους για το λιανεμπόριο, καθώς οι επιχειρήσεις προσδοκούν ενίσχυση της εμπορικής κίνησης, ενώ οι καταναλωτές αναζητούν ευκαιρίες για αγορές με μεγαλύτερες μειώσεις τιμών, ιδιαίτερα ενόψει των καλοκαιρινών διακοπών.

Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περιόδου, τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, η οποία φέτος είναι η 19η Ιουλίου. Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι από τις 11:00 έως τις 18:00, δίνοντας επιπλέον χρόνο στους καταναλωτές για τις αγορές τους.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τόσο στις τιμές όσο και στους όρους των αγορών τους.

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Στα προϊόντα που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική η αναγραφή της προηγούμενης και της νέας μειωμένης τιμής, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να γνωρίζει το πραγματικό όφελος.

Η αναγραφή του ποσοστού της έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο όταν μία επιχείρηση επιλέγει να εμφανίσει ποσοστό, θα πρέπει να είναι σαφές ότι πρόκειται για έκπτωση.

Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να ξεχωρίζουν τις εκπτώσεις από τις προσφορές. Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα της τρέχουσας σεζόν, ενώ οι προσφορές συνήθως εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα προϊόντα ή είδη προηγούμενων περιόδων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε καταστήματα που προβάλλουν πολύ μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων σε περιορισμένο αριθμό προϊόντων, καθώς αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλες οι τιμές του καταστήματος είναι χαμηλότερες.

Οι καταναλωτές καλούνται επίσης να ενημερώνονται για τους όρους πληρωμής όταν αγοράζουν προϊόντα με δόσεις, αλλά και για την πολιτική αλλαγών κατά την περίοδο των εκπτώσεων.

Σε περίπτωση αγοράς ελαττωματικού προϊόντος, οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση αντικατάστασης, εκτός εάν ο καταναλωτής είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων ότι το προϊόν διατίθεται σε χαμηλότερη τιμή λόγω συγκεκριμένου ελαττώματος.

Τέλος, οι καταναλωτές θα πρέπει πάντα να ζητούν και να κρατούν την απόδειξη αγοράς, καθώς αποτελεί το απαραίτητο αποδεικτικό σε περίπτωση αλλαγής ή προβλήματος με το προϊόν, αλλά και να ενημερώνονται για τους όρους εγγύησης και τις οδηγίες χρήσης.

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