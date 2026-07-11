Για την περισυλλογή των επιβαινόντων κινητοποιήθηκε σκάφος της Frontex, το οποίο τους μετέφερε αρχικά στο λιμάνι της περιοχής.

Νέα άφιξη μεταναστών καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν σε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 43 ατόμων που επέβαιναν σε λέμβο. Οι μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά του Ηρακλείου και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στους Καλούς Λιμένες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η λέμβος εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 37 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, μετά από ενημέρωση των αρμόδιων λιμενικών αρχών.

Μεταξύ των 43 ατόμων βρίσκονταν 42 άνδρες και ένας ανήλικος, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.