Τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στην Κρήτη σήμερα για τα τρία πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν νωρίς το μεσημέρι.

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Μπραμιανά στην Ιεράπετρα Κρήτης, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι τα μέτωπα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης (Βουλισμένο Αλώνι και Αφράτι) σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής. Η εικόνα των δύο πυρκαγιών στο Ηράκλειο εμφανίζεται βελτιωμένη, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις, καθώς οι καιρικές συνθήκες και οι άνεμοι καθιστούν την κατάσταση ευμετάβλητη.

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Στη φωτιά που εκδηλώθηκε στη θέση Μπραμιανά στην Ιεράπετρα επιχειρούν 49 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποίησαν ρίψεις νερού στα πιο δύσβατα σημεία. Σημαντική ήταν και η συνδρομή υδροφόρων της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και τοπικών φορέων, που συνέδραμαν στο έργο της κατάσβεσης, διευκολύνοντας την επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο πεδίο.

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Αντίστοιχα, στη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 14:00 στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμε ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις μέχρι τη δύση του ηλίου.

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Και σε αυτή την περίπτωση, υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στον περιορισμό της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την επιτήρηση των περιοχών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών σε καμένες εκτάσεις, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε κατοικίες ή τραυματισμούς.

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