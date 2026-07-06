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Οριοθετήθηκε το πύρινο μέτωπο στην περιοχή Άφρατη.

Φωτιά μαίνεται σε αγροτική έκταση στην περιοχή Άφρατη του Δήμου Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης.

Η φωτιά σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ξέσπασε περίπου στις 13:00 το μεσημέρι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Βιάννου. Στην περιοχή υπάρχουν κυρίως αγροτικές καλλιέργειες, με ελαιώνες, γεγονός που αυξάνει την ανάγκη άμεσης επέμβασης των δυνάμεων.

Η περιοχή βρίσκεται σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 4), ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές έως και 6 μποφόρ. Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου μεταβαίνει στο σημείο για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.