Μαίνεται η μεγάλη φωτιά από αέροςσυνδράμουν 2 ελικόπτερα.

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 12:00 το μεσημέρι, σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά, στην Ιεράπετρα Κρήτης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα επιχειρούν 49 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης. Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες, θερμοκήπια και διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που καθιστά το μέτωπο ιδιαίτερα απαιτητικό.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2074062597905604697}

Ήχησε 112 για εκκένωση του οικισμού Μπραμιανά

Στις 12:39 εκδόθηκε μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς την Ιεράπετρα, για λόγους ασφάλειας. Στο μήνυμα που στάλθηκε στα κινητά των κατοίκων αναφέρεται ότι «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μπραμιανά #Ιεράπετρας της Περιφερειακής ενότητας #Λασιθίου.Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μπραμιανά απομακρυνθείτε προς #Ιεράπετρα»

{https://x.com/112Greece/status/2074066696663368065}

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Πηγή: Radiolasithi.gr

Kοντά στο φράγμα Μπραμιανών το μέτωπο της φωτιάς

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το μέτωπο εντοπίζεται κοντά στο Φράγμα Μπραμιανών. Στην περιοχή πνέουν ισχυρoι άνεμοι 7 μποφόρ και η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4), ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές έως 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου έχει μεταβεί στο σημείο, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Οι φλόγες, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, έχουν δημιουργήσει ένα εξαιρετικά δυναμικό και μεταβαλλόμενο μέτωπο.Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασής της προς κατοικημένες περιοχές. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη με τις φλόγες, με προτεραιότητα την προστασία ανθρώπινων ζωών και την αποτροπή επέκτασης της φωτιάς σε κατοικημένες περιοχές.