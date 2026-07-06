Οι Αλυκές Καλλονής καταλαμβάνουν την 4η θέση σε νέα διεθνή έρευνα - Η μοναδική περιοχή της Νότιας Ευρώπης με τόσο υψηλή διάκριση, μαζί με τη λίμνη Κερκίνη.

Μία ακόμη σημαντική αναγνώριση ήρθε για την Λέσβο, καθώς οι Αλυκές Καλλονής αναδείχθηκαν στους κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης για παρατήρηση πουλιών (birdwatching), σύμφωνα με νέα έρευνα της διεθνούς ασφαλιστικής εταιρείας ταξιδιών All Clear.

Η έρευνα, αξιολόγησε περισσότερους από 115 κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως, κατατάσσει τις Αλυκές Καλλονής στην 4η θέση της Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή αναγνώριση που απολαμβάνει εδώ και χρόνια το νησί ως ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς ορνιθοπαρατήρησης στη Μεσόγειο.

Η διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Νότιας Ευρώπης που διαθέτει δύο περιοχές στην πρώτη εξάδα της ευρωπαϊκής κατάταξης, με τη Λίμνη Κερκίνη να ακολουθεί στην έκτη θέση.

Οι Αλυκές Καλλονής ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους

Σύμφωνα με τη έρευνα, οι Αλυκές Καλλονής αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Ευρώπης χάρη στη στρατηγική γεωγραφική θέση της Λέσβου, η οποία βρίσκεται πάνω σε έναν από τους βασικότερους μεταναστευτικούς διαδρόμους των πτηνών μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής.

Κάθε χρόνο χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά χρησιμοποιούν το νησί ως σταθμό ανάπαυσης και ανεφοδιασμού, ενώ στην περιοχή μπορούν να παρατηρηθούν ταυτόχρονα περισσότεροι από 2.000 φλαμίνγκο, αλλά και σπάνια είδη, όπως ο Broad-billed Sandpiper, ο Whiskered Tern και ο Cinereous Bunting, γεγονός που προσελκύει ορνιθολόγους και φυσιολάτρες από όλο τον κόσμο.

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Η αξιολόγηση της All Clear βασίστηκε σε σειρά αντικειμενικών κριτηρίων, όπως ο αριθμός των ειδών πτηνών, η παρουσία σπάνιων και ενδημικών ειδών, οι πιθανότητες παρατήρησής τους, οι κλιματικές συνθήκες, η προσβασιμότητα μέσω αεροδρομίων και το ημερήσιο κόστος για τον επισκέπτη.

Για τη Λέσβο, η οποία διαθέτει μοναδικά οικοσυστήματα, εκτεταμένους υγροτόπους και περισσότερα από 330 καταγεγραμμένα είδη πουλιών, η διεθνής αυτή αναγνώριση αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση ότι ο φυσικός της πλούτος μπορεί να αποτελέσει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την προσέλκυση επισκεπτών υψηλού ενδιαφέροντος καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Πηγή: tonisi.gr