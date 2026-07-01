Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Μυτιλήνης Νίκος Γιαννάκας μιλά για την πορεία της φετινής σεζόν.

Μπορεί η Λέσβος να καταγράφει μία από τις καλύτερες τουριστικές χρονιές των τελευταίων ετών, με αυξημένες αφίξεις από την Τουρκία και το εξωτερικό, ωστόσο η εικόνα στην τοπική αγορά δεν είναι εξίσου αισιόδοξη.

Οι επισκέπτες είναι περισσότεροι, όμως η κατανάλωση παραμένει περιορισμένη, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να βλέπουν μειωμένο τζίρο σε σχέση με πέρυσι, παρά τη σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας.

Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα της συνέντευξης που παραχώρησε στο «Ν» 99 fm ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Μυτιλήνης Νίκος Γιαννάκας, ο οποίος αναφέρθηκε συνολικά στον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής, στις νέες τουριστικές αγορές, στις υποδομές, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η τοπική οικονομία.

Στόχος η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Όπως εξήγησε, ο σχεδιασμός της Αντιδημαρχίας Τουρισμού δεν περιορίζεται στους θερινούς μήνες, αλλά ξεκινά ήδη από το φθινόπωρο, με βασικό στόχο να αυξηθούν οι μήνες επισκεψιμότητας και να αναδειχθεί η Λέσβος ως ένας θεματικός και βιώσιμος προορισμός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος έχει επενδύσει στη δημιουργία ενιαίας τουριστικής ταυτότητας, νέου φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού, σύγχρονων τουριστικών χαρτών και οδηγών, αλλά και στη λειτουργία σημείων τουριστικής πληροφόρησης (Info Points) σε διάφορες περιοχές του νησιού. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκέντρωση ψηφιακού υλικού, ώστε σε επόμενη φάση να δημιουργηθεί και ειδική εφαρμογή (application) για κινητές συσκευές, που θα παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση στους επισκέπτες.

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Συνεδριακός και μαθητικός τουρισμός

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού, σημειώνοντας ότι η Μυτιλήνη έχει πλέον καταφέρει να φιλοξενεί συνεχώς επιστημονικά και επαγγελματικά συνέδρια, παρά την έλλειψη μεγάλου συνεδριακού κέντρου.

Όπως είπε, οι καλές εντυπώσεις όσων επισκέπτονται το νησί λειτουργούν πολλαπλασιαστικά, ενώ μακροπρόθεσμος στόχος παραμένει η δημιουργία ενός σύγχρονου συνεδριακού χώρου.

Θετικά αποτελέσματα καταγράφονται και στον μαθητικό – εκπαιδευτικό τουρισμό. Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκα, φέτος επισκέφθηκαν τη Λέσβο περισσότερες σχολικές εκδρομές, μετά από συντονισμένες δράσεις προβολής στην Αθήνα και συνεργασίες με φορείς που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.

Η Τουρκία παραμένει η μεγαλύτερη αγορά

Ο αντιδήμαρχος χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την τουριστική αγορά της Τουρκίας, επισημαίνοντας ότι πλέον αντιπροσωπεύει περίπου το μισό της συνολικής επισκεψιμότητας του νησιού.

Όπως τόνισε, η συνεργασία με δήμους και φορείς από το Δικελί, το Αϊβαλί, τη Σμύρνη και άλλες περιοχές των απέναντι παραλίων αποδίδει καρπούς, ενώ οι κοινές πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις συμβάλλουν στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε και στις νέες ακτοπλοϊκές συνδέσεις, σημειώνοντας ότι η γραμμή του Αλίαγα έχει αντικαταστήσει ουσιαστικά εκείνη της Σμύρνης, παρουσιάζοντας ήδη πολύ θετικά αποτελέσματα, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι σύντομα θα ανακοινωθεί και η σύνδεση με το Ακτσάι.

Νέες συνδέσεις με την Ελλάδα

Στη συνέντευξή του αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες ενίσχυσης των συγκοινωνιακών συνδέσεων της Λέσβου με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη νέα αεροπορική σύνδεση με το Ηράκλειο, που ήδη παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι το 2027 θα ξεκινήσει και η αεροπορική σύνδεση με την Αλεξανδρούπολη. Παράλληλα, σημείωσε ότι παραμένει στόχος και η ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Βόλο, η οποία δεν προχώρησε φέτος λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησε η ζωονόσος στη Λέσβο.

Περισσότεροι τουρίστες, αλλά λιγότερα έσοδα

Το πιο ενδιαφέρον σημείο της συνέντευξης αφορούσε την εικόνα της αγοράς.

Παρότι, όπως είπε, οι αφίξεις καταγράφουν ιστορικά υψηλά επίπεδα και η Λέσβος φιλοξενεί περισσότερους επισκέπτες από ποτέ, αυτό δεν μεταφράζεται σε ανάλογη αύξηση της κατανάλωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τόσο οι Έλληνες όσο και οι ξένοι επισκέπτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, εξαιτίας της γενικότερης οικονομικής κατάστασης και της ακρίβειας. Οι τουρίστες επισκέπτονται τα καταστήματα, όμως ξοδεύουν λιγότερα, ενώ και οι μόνιμοι κάτοικοι περιορίζουν σημαντικά τις εξόδους τους.

«Οι αφίξεις αυξάνονται, αλλά ο τζίρος των επιχειρήσεων παραμένει μειωμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις η πτώση των εσόδων αγγίζει ακόμη και το 20%, παρά το γεγονός ότι το νησί φιλοξένησε φέτος δεκάδες συνέδρια, περισσότερες σχολικές εκδρομές και αυξημένο αριθμό τουριστών.

Η εικόνα της πόλης και η Επάνω Σκάλα

Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στην Επάνω Σκάλα και στις παρεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους, ο κ. Γιαννάκας αναγνώρισε ότι η μεταβατική περίοδος είναι δύσκολη για αρκετές επιχειρήσεις και πως οι αλλαγές επηρέασαν την εμπορική κίνηση της περιοχής.

Ωστόσο, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως και η επικείμενη ανάπλαση της Προκυμαίας, θα αλλάξουν σταδιακά την εικόνα της πόλης και θα ενισχύσουν τη θέση της ως τουριστικού προορισμού.

Όπως σημείωσε, ολοένα και περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν πλέον να διαμένουν στη Μυτιλήνη και να πραγματοποιούν ημερήσιες εκδρομές στο υπόλοιπο νησί, γεγονός που δημιουργεί νέα δεδομένα για την τοπική οικονομία.

Προσκυνηματικός τουρισμός και θερινό σινεμά

Κλείνοντας, ο αντιδήμαρχος έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον προσκυνηματικό τουρισμό, επισημαίνοντας ότι οι δράσεις της Εκκλησίας συμβάλλουν σημαντικά στην προσέλκυση επισκεπτών εκτός θερινής περιόδου.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι μέσα στον Ιούλιο προγραμματίζεται, σε συνεργασία με εταιρεία από την Αθήνα, η πραγματοποίηση μιας πρώτης βραδιάς θερινού κινηματογράφου στη Μυτιλήνη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει συνέχεια της πρωτοβουλίας στο μέλλον.

Πηγή: stonisi.gr