Πετράλωνα: Κατέρρευσε πολυκατοικία - Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Ερευνες σε εξέλιξη για τυχόν εγκλωβισμένους εργάτες.

Συναγερμός έχει σημάνει στα Πετράλωνα μετά από πληροφορίες για κατάρρευση πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση στο εσωτερικό του κτιρίου και να ελεγχθεί αν υπάρχουν τυχόν εγκλωβισμένα άτομα.

Μια τετραώροφη πολυκατοικία, η οποία αποτελούνταν από επτά διαμερίσματα, κατέρρευσε στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμήνης 22, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και των συνεργείων διάσωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε διπλανό κτίριο. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με την ΕΜΑΚ να συμμετέχει στις έρευνες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων ατόμων. Παράλληλα, στο σημείο βρίσκονται συνεργεία της ΕΥΔΑΠ και τεχνικοί της εταιρίας φυσικού αερίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του δικτύου και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε επιπλέον κίνδυνος από διαρροές ή ζημιές στις υποδομές.

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Λήξη συναγερμού για την αγνοούμενη: Επικοινώνησε με τους συγγενείς της

Αίσιο τέλος είχε η αγωνία για την τύχη της φοιτήτριας που φερόταν ως αγνοούμενη μετά την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η γυναίκα επικοινώνησε με τους συγγενείς της και ενημέρωσε ότι είναι σε διακοπές, βάζοντας τέλος στην επιχείρηση αναζήτησής της και καθησυχάζοντας τις αρχές και τους οικείους της. Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για το περιστατικό, ενώ τέσσερα άτομα έχουν προσαχθεί προκειμένου να εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας για τις εργασίες που εκτελούνταν σε γειτονικό κτίριο και τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρρευσε η πολυκατοικία.

Έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους εργάτες

Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στα συντρίμμια της πολυκατοικίας με τις αρχές να επικεντρώνουν πλέον τις προσπάθειές τους στον εντοπισμό τυχόν εργατών που ενδέχεται να βρίσκονταν στο σημείο την ώρα του περιστατικού. Κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ., με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και εξειδικευμένου εξοπλισμού, ερευνούν σχολαστικά κάθε σημείο των ερειπίων, ενώ χρησιμοποιούνται και γαιόφωνα για την ανίχνευση πιθανών σημάτων ζωής κάτω από τα συντρίμμια. Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει την ύπαρξη εγκλωβισμένων εργατών, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι να ολοκληρωθεί ο πλήρης έλεγχος του χώρου και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο παρουσίας ατόμων κάτω από τα συντρίμμια.

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