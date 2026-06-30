Πετράλωνα: Κατέρρευσε πολυκατοικία - Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Συναγερμός έχει σημάνει στα Πετράλωνα μετά από πληροφορίες για κατάρρευση πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση στο εσωτερικό του κτιρίου και να ελεγχθεί αν υπάρχουν τυχόν εγκλωβισμένα άτομα.
Μια τετραώροφη πολυκατοικία, η οποία αποτελούνταν από επτά διαμερίσματα, κατέρρευσε στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμήνης 22, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και των συνεργείων διάσωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε διπλανό κτίριο. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με την ΕΜΑΚ να συμμετέχει στις έρευνες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων ατόμων. Παράλληλα, στο σημείο βρίσκονται συνεργεία της ΕΥΔΑΠ και τεχνικοί της εταιρίας φυσικού αερίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του δικτύου και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε επιπλέον κίνδυνος από διαρροές ή ζημιές στις υποδομές.
{https://exchange.glomex.com/video/v-djmbe3upmlnd?integrationId=40599y14juihe6ly}
Λήξη συναγερμού για την αγνοούμενη: Επικοινώνησε με τους συγγενείς της
Αίσιο τέλος είχε η αγωνία για την τύχη της φοιτήτριας που φερόταν ως αγνοούμενη μετά την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η γυναίκα επικοινώνησε με τους συγγενείς της και ενημέρωσε ότι είναι σε διακοπές, βάζοντας τέλος στην επιχείρηση αναζήτησής της και καθησυχάζοντας τις αρχές και τους οικείους της. Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για το περιστατικό, ενώ τέσσερα άτομα έχουν προσαχθεί προκειμένου να εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας για τις εργασίες που εκτελούνταν σε γειτονικό κτίριο και τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρρευσε η πολυκατοικία.
Έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους εργάτες
Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στα συντρίμμια της πολυκατοικίας με τις αρχές να επικεντρώνουν πλέον τις προσπάθειές τους στον εντοπισμό τυχόν εργατών που ενδέχεται να βρίσκονταν στο σημείο την ώρα του περιστατικού. Κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ., με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και εξειδικευμένου εξοπλισμού, ερευνούν σχολαστικά κάθε σημείο των ερειπίων, ενώ χρησιμοποιούνται και γαιόφωνα για την ανίχνευση πιθανών σημάτων ζωής κάτω από τα συντρίμμια. Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει την ύπαρξη εγκλωβισμένων εργατών, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι να ολοκληρωθεί ο πλήρης έλεγχος του χώρου και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο παρουσίας ατόμων κάτω από τα συντρίμμια.
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5 προσαγωγές για την κατάρρευση της πολυκατοικίας14:41:21
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχουν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα, πέντε άτομα για τις εργασίες που διεξάγονταν καθώς και ο ιδιοκτήτες του κτηρίου που γινόταν οι εργασίες, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις και να διαπιστωθεί εάν είχαν σχετικές άδειες.
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Οι έρευνες των διασωστών συνεχίζονται για τυχόν εγκλωβισμένους εργάτες14:37:21
Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, με τις αρχές να επικεντρώνουν πλέον τις προσπάθειές τους στον εντοπισμό τυχόν εργατών που ενδέχεται να βρίσκονταν στο σημείο την ώρα του περιστατικού.
Κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ., με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και εξειδικευμένου εξοπλισμού, ερευνούν σχολαστικά κάθε σημείο των ερειπίων, ενώ χρησιμοποιούνται και γαιόφωνα για την ανίχνευση πιθανών σημάτων ζωής κάτω από τα συντρίμμια.
Παράλληλα, οι διασώστες απομακρύνουν σταδιακά τα μπάζα με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των συνεργείων και να διατηρηθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων.
Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει την ύπαρξη εγκλωβισμένων εργατών, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι να ολοκληρωθεί ο πλήρης έλεγχος του χώρου και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο παρουσίας ατόμων κάτω από τα συντρίμμια.
{https://exchange.glomex.com/video/v-djmc9v6kfzxl?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Ο Κώστας Σπυράκος Καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών ΕΜΠ για τα αίτια της κατάρρευσης14:34:04
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών του ΕΜΠ, Κώστας Σπυράκος, η εικόνα της κατάρρευσης παραπέμπει, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, σε αστοχία που ενδέχεται να συνδέεται με τις εργασίες που εκτελούνταν στο γειτονικό οικόπεδο. Τόνισε, ωστόσο, ότι ασφαλή συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας και της τεχνικής διερεύνησης.
Παράλληλα, επισήμανε ότι η τμηματική κατάρρευση της πολυκατοικίας αποτελεί στοιχείο που θα εξεταστεί λεπτομερώς από τους πραγματογνώμονες, καθώς θα συμβάλει στη διαπίστωση του μηχανισμού που οδήγησε στην αστοχία του φέροντος οργανισμού. Όπως υπογράμμισε, οι πραγματικές αιτίες θα προκύψουν μόνο μέσα από τη συλλογή στοιχείων, τις αυτοψίες και τις τεχνικές πραγματογνωμοσύνες.
{https://exchange.glomex.com/video/v-djmc81klif75?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Οι δηλώσεις του αντιδημάρχου Δήμου Αθηναίων για την κατάρρευση14:32:54
{https://exchange.glomex.com/video/v-djmcfm0wmy0p?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Τμηματική η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια14:29:48
Η κατάρρευση σημειώθηκε τμηματικά γεγονός που συνέβαλε στο να μην μπορέσουν οι ένοικοι να εγκαταλείψουν το κτίριο εγκαιρα. Μετά τις αρχικές πληροφορίες για αγνοούμενη ένοικο, ο συναγερμός έληξε όταν η γυναίκα επικοινώνησε με τους συγγενείς της, διαβεβαιώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία της και βρίσκεται σε διακοπές ενώ και οι λοιποί ένοικοι έχουν δώσει σημεία ζωής και ενημέρωσαν ότι εγκατέλειψαν το κτίριο με ασφάλεια πριν καταρρεύσει.
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Λήξη συναγερμού για την αγνοούμενη: Επικοινώνησε με τους συγγενείς της14:27:22
Αίσιο τέλος είχε η αγωνία για την τύχη της γυναίκας που φερόταν ως αγνοούμενη μετά την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η γυναίκα επικοινώνησε με τους συγγενείς της, βάζοντας τέλος στην επιχείρηση αναζήτησής της και καθησυχάζοντας τις αρχές και τους οικείους της.
Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για το περιστατικό, ενώ τέσσερα άτομα έχουν προσαχθεί προκειμένου να εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας για τις εργασίες που εκτελούνταν σε γειτονικό κτίριο και τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρρευσε η πολυκατοικία.
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Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Τέσσερις προσαγωγές14:24:43
Σύμφωνα με νεότερη πληροφορία της ΕΡΤ οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή τεσσάρων ατόμων στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Οι προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να ληφθούν καταθέσεις και να διερευνηθεί ο ρόλος των συγκεκριμένων προσώπων σε σχέση με τις εργασίες που εκτελούνταν στο γειτονικό κτίριο, κατά τη διάρκεια των οποίων σημειώθηκε η κατάρρευση της πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν εάν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και αν υπήρξαν παραλείψεις που συνέβαλαν στο συμβάν.
Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. συνεχίζονται στο σημείο, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και γαιοφώνων.
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H είδηση για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στο Reuters14:21:47
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Νέες εικόνες από την κατάρρευση της 4οροφης πολυκατοικίας14:20:29
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Βίντεο από την πολυκατοικία που κατέρρευσε14:19:14
{https://www.youtube.com/watch/vjo2lUmOYek}
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Οι έρευνες εντοπισμού συνεχίζονται (video)14:18:24
{https://exchange.glomex.com/video/v-djmc6lgor2ep?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Η ΕΜΑΚ επιχειρεί με εντατικούς ρυθμούς για να εντοπιστεί η αγνοούμενη14:17:14
Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έπειτα από την κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, ενώ έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και οι όμορες Ε.Μ.Α.Κ., προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί.
Στο σημείο βρίσκεται επίσης ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο οποίος συντονίζει τις επιχειρήσεις.
Οι τελευταίες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν εγκλωβισμένο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.
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Με γαιόφωνα οι διασώστες της ΕΜΑΚ προσπαθούν να εντοπίσουν το στίγμα της αγνοούμενης14:15:20
Οι έρευνες για τον εντοπισμό της αγνοούμενης γυναίκας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με τους διασώστες της Ε.Μ.Α.Κ. να αξιοποιούν εξειδικευμένο εξοπλισμό για τον εντοπισμό της.
Συγκεκριμένα, οι διασώστες χρησιμοποιούν γαιόφωνα που μπορούν να ανιχνεύσουν ήχους και δονήσεις κάτω από τα συντρίμμια, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν το ακριβές στίγμα της αγνοούμενης ή να καταγράψουν τυχόν φωνές ή άλλα σημάδια ζωής. Η επιχείρηση εξελίσσεται με ιδιαίτερη προσοχή.
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Κόβουν την ανάσα οι εικόνες από την πολυκατοικία που κατάρρευσε14:12:05
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Επί ποδός και το ΕΚΑΒ14:09:22
Ισχυρή είναι και η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ στο σημείο της κατάρρευσης της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα.
Συγκεκριμένα, στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί τρία ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μοτοσικλέτα άμεσης ανταπόκρισης, προκειμένου να παρασχεθεί άμεσα προνοσοκομειακή φροντίδα σε περίπτωση εντοπισμού τραυματιών ή εγκλωβισμένων.
Παράλληλα, έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνειο, ώστε να είναι σε θέση να υποδεχθούν άμεσα τυχόν τραυματίες από το περιστατικό.
{https://exchange.glomex.com/video/v-djmc1fa04gmh?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Πτώση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Οι πρώτες εικόνες14:07:55
{https://exchange.glomex.com/video/v-djmbydkrf7mx?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Αγνοείται μια γυναίκα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας14:04:52
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, μία γυναίκα αγνοείται, καθώς οι συγγενείς της δεν έχουν καταφέρει να την εντοπίσουν τηλεφωνικά, γεγονός που έχει εντείνει την αγωνία και έχει κινητοποιήσει περαιτέρω τις δυνάμεις διάσωσης.
Η τετραώροφη πολυκατοικία, η οποία αποτελούνταν από επτά διαμερίσματα, κατέρρευσε υπό συνθήκες που εξετάζονται, καθώς το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε γειτονικό κτίριο.
Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και ρευστή.
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Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη14:02:57
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος έπειτα από κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας, επί της οδού Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα.
«Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η 1η Ε.Μ.Α.Κ. και δύο (2) ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η τετραώροφη πολυκατοικία αποτελείται από επτά διαμερίσματα, ενώ υπάρχουν αναφορές για τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτήριο.
Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη».
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Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής - Σε διπλανό κτίριο γίνονταν εργασίες14:01:52
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος έπειτα από κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας, επί της οδού Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η 1η Ε.Μ.Α.Κ. και δύο (2) ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η τετραώροφη πολυκατοικία αποτελείται από επτά διαμερίσματα, ενώ υπάρχουν αναφορές για τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτήριο. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
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Οι πρώτες εικόνες από την πολυκατοικία14:01:33