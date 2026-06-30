Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Πετράλωνα: Κατέρρευσε πολυκατοικία - Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Πετράλωνα: Κατέρρευσε πολυκατοικία - Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Ερευνες σε εξέλιξη για τυχόν εγκλωβισμένους εργάτες.

Συναγερμός έχει σημάνει στα Πετράλωνα μετά από πληροφορίες για κατάρρευση πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση στο εσωτερικό του κτιρίου και να ελεγχθεί αν υπάρχουν τυχόν εγκλωβισμένα άτομα.

Μια τετραώροφη πολυκατοικία, η οποία αποτελούνταν από επτά διαμερίσματα, κατέρρευσε στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμήνης 22, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και των συνεργείων διάσωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε διπλανό κτίριο. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με την ΕΜΑΚ να συμμετέχει στις έρευνες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων ατόμων. Παράλληλα, στο σημείο βρίσκονται συνεργεία της ΕΥΔΑΠ και τεχνικοί της εταιρίας φυσικού αερίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του δικτύου και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε επιπλέον κίνδυνος από διαρροές ή ζημιές στις υποδομές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djmbe3upmlnd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Λήξη συναγερμού για την αγνοούμενη: Επικοινώνησε με τους συγγενείς της

Αίσιο τέλος είχε η αγωνία για την τύχη της φοιτήτριας που φερόταν ως αγνοούμενη μετά την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η γυναίκα επικοινώνησε με τους συγγενείς της και ενημέρωσε ότι είναι σε διακοπές, βάζοντας τέλος στην επιχείρηση αναζήτησής της και καθησυχάζοντας τις αρχές και τους οικείους της. Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για το περιστατικό, ενώ τέσσερα άτομα έχουν προσαχθεί προκειμένου να εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας για τις εργασίες που εκτελούνταν σε γειτονικό κτίριο και τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρρευσε η πολυκατοικία.

Έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους εργάτες

Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στα συντρίμμια της πολυκατοικίας με τις αρχές να επικεντρώνουν πλέον τις προσπάθειές τους στον εντοπισμό τυχόν εργατών που ενδέχεται να βρίσκονταν στο σημείο την ώρα του περιστατικού. Κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ., με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και εξειδικευμένου εξοπλισμού, ερευνούν σχολαστικά κάθε σημείο των ερειπίων, ενώ χρησιμοποιούνται και γαιόφωνα για την ανίχνευση πιθανών σημάτων ζωής κάτω από τα συντρίμμια. Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει την ύπαρξη εγκλωβισμένων εργατών, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι να ολοκληρωθεί ο πλήρης έλεγχος του χώρου και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο παρουσίας ατόμων κάτω από τα συντρίμμια.


LIVE

  • 5 προσαγωγές για την κατάρρευση της πολυκατοικίας

    14:41:21

    Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχουν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα, πέντε άτομα για τις εργασίες που διεξάγονταν καθώς και ο ιδιοκτήτες του κτηρίου που γινόταν οι εργασίες, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις και να διαπιστωθεί εάν είχαν σχετικές άδειες.

    {https://exchange.glomex.com/video/v-djmcjtcn2bi1?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Οι έρευνες των διασωστών συνεχίζονται για τυχόν εγκλωβισμένους εργάτες

    14:37:21

    Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, με τις αρχές να επικεντρώνουν πλέον τις προσπάθειές τους στον εντοπισμό τυχόν εργατών που ενδέχεται να βρίσκονταν στο σημείο την ώρα του περιστατικού.

    Κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ., με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και εξειδικευμένου εξοπλισμού, ερευνούν σχολαστικά κάθε σημείο των ερειπίων, ενώ χρησιμοποιούνται και γαιόφωνα για την ανίχνευση πιθανών σημάτων ζωής κάτω από τα συντρίμμια.

    Παράλληλα, οι διασώστες απομακρύνουν σταδιακά τα μπάζα με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των συνεργείων και να διατηρηθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων.

    Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει την ύπαρξη εγκλωβισμένων εργατών, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι να ολοκληρωθεί ο πλήρης έλεγχος του χώρου και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο παρουσίας ατόμων κάτω από τα συντρίμμια.

    {https://exchange.glomex.com/video/v-djmc9v6kfzxl?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Ο Κώστας Σπυράκος Καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών ΕΜΠ για τα αίτια της κατάρρευσης

    14:34:04

    Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών του ΕΜΠ, Κώστας Σπυράκος, η εικόνα της κατάρρευσης παραπέμπει, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, σε αστοχία που ενδέχεται να συνδέεται με τις εργασίες που εκτελούνταν στο γειτονικό οικόπεδο. Τόνισε, ωστόσο, ότι ασφαλή συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας και της τεχνικής διερεύνησης.

    Παράλληλα, επισήμανε ότι η τμηματική κατάρρευση της πολυκατοικίας αποτελεί στοιχείο που θα εξεταστεί λεπτομερώς από τους πραγματογνώμονες, καθώς θα συμβάλει στη διαπίστωση του μηχανισμού που οδήγησε στην αστοχία του φέροντος οργανισμού. Όπως υπογράμμισε, οι πραγματικές αιτίες θα προκύψουν μόνο μέσα από τη συλλογή στοιχείων, τις αυτοψίες και τις τεχνικές πραγματογνωμοσύνες.

    {https://exchange.glomex.com/video/v-djmc81klif75?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Οι δηλώσεις του αντιδημάρχου Δήμου Αθηναίων για την κατάρρευση

    14:32:54

    {https://exchange.glomex.com/video/v-djmcfm0wmy0p?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Τμηματική η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια

    14:29:48

    Η κατάρρευση σημειώθηκε τμηματικά γεγονός που συνέβαλε στο να μην μπορέσουν οι ένοικοι να εγκαταλείψουν το κτίριο εγκαιρα. Μετά τις αρχικές πληροφορίες για αγνοούμενη ένοικο, ο συναγερμός έληξε όταν η γυναίκα επικοινώνησε με τους συγγενείς της, διαβεβαιώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία της και βρίσκεται σε διακοπές ενώ και οι λοιποί ένοικοι έχουν δώσει σημεία ζωής και ενημέρωσαν ότι εγκατέλειψαν το κτίριο με ασφάλεια πριν καταρρεύσει.

  • Λήξη συναγερμού για την αγνοούμενη: Επικοινώνησε με τους συγγενείς της

    14:27:22

    Αίσιο τέλος είχε η αγωνία για την τύχη της γυναίκας που φερόταν ως αγνοούμενη μετά την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα.

    Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η γυναίκα επικοινώνησε με τους συγγενείς της, βάζοντας τέλος στην επιχείρηση αναζήτησής της και καθησυχάζοντας τις αρχές και τους οικείους της.

    Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για το περιστατικό, ενώ τέσσερα άτομα έχουν προσαχθεί προκειμένου να εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας για τις εργασίες που εκτελούνταν σε γειτονικό κτίριο και τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρρευσε η πολυκατοικία.

  • Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Τέσσερις προσαγωγές

    14:24:43

    Σύμφωνα με νεότερη πληροφορία της ΕΡΤ οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή τεσσάρων ατόμων στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

    Οι προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να ληφθούν καταθέσεις και να διερευνηθεί ο ρόλος των συγκεκριμένων προσώπων σε σχέση με τις εργασίες που εκτελούνταν στο γειτονικό κτίριο, κατά τη διάρκεια των οποίων σημειώθηκε η κατάρρευση της πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν εάν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και αν υπήρξαν παραλείψεις που συνέβαλαν στο συμβάν.

    Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. συνεχίζονται στο σημείο, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και γαιοφώνων.

  • H είδηση για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στο Reuters

    14:21:47

    eikona 306 c9898

  • Νέες εικόνες από την κατάρρευση της 4οροφης πολυκατοικίας

    14:20:29

    whatsapp image 2026 06 30 at 13.54.17 2 0324a

    whatsapp image 2026 06 30 at 13.54.17 3 7669d

  • Βίντεο από την πολυκατοικία που κατέρρευσε

    14:19:14

    {https://www.youtube.com/watch/vjo2lUmOYek}

  • Οι έρευνες εντοπισμού συνεχίζονται (video)

    14:18:24

    {https://exchange.glomex.com/video/v-djmc6lgor2ep?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Η ΕΜΑΚ επιχειρεί με εντατικούς ρυθμούς για να εντοπιστεί η αγνοούμενη

    14:17:14

    Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έπειτα από την κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα.

    Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, ενώ έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και οι όμορες Ε.Μ.Α.Κ., προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί.

    Στο σημείο βρίσκεται επίσης ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο οποίος συντονίζει τις επιχειρήσεις.

    Οι τελευταίες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν εγκλωβισμένο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

  • Με γαιόφωνα οι διασώστες της ΕΜΑΚ προσπαθούν να εντοπίσουν το στίγμα της αγνοούμενης

    14:15:20

    Οι έρευνες για τον εντοπισμό της αγνοούμενης γυναίκας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με τους διασώστες της Ε.Μ.Α.Κ. να αξιοποιούν εξειδικευμένο εξοπλισμό για τον εντοπισμό της.

    Συγκεκριμένα, οι διασώστες χρησιμοποιούν γαιόφωνα που μπορούν να ανιχνεύσουν ήχους και δονήσεις κάτω από τα συντρίμμια, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν το ακριβές στίγμα της αγνοούμενης ή να καταγράψουν τυχόν φωνές ή άλλα σημάδια ζωής. Η επιχείρηση εξελίσσεται με ιδιαίτερη προσοχή.

  • Κόβουν την ανάσα οι εικόνες από την πολυκατοικία που κατάρρευσε

    14:12:05

    7016103 2bde47016105 37cce

    7016111 bf3b0

  • Επί ποδός και το ΕΚΑΒ

    14:09:22

    Ισχυρή είναι και η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ στο σημείο της κατάρρευσης της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα.

    Συγκεκριμένα, στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί τρία ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μοτοσικλέτα άμεσης ανταπόκρισης, προκειμένου να παρασχεθεί άμεσα προνοσοκομειακή φροντίδα σε περίπτωση εντοπισμού τραυματιών ή εγκλωβισμένων.

    Παράλληλα, έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνειο, ώστε να είναι σε θέση να υποδεχθούν άμεσα τυχόν τραυματίες από το περιστατικό.

    {https://exchange.glomex.com/video/v-djmc1fa04gmh?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Πτώση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Οι πρώτες εικόνες

    14:07:55

    {https://exchange.glomex.com/video/v-djmbydkrf7mx?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Αγνοείται μια γυναίκα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας

    14:04:52

    Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, μία γυναίκα αγνοείται, καθώς οι συγγενείς της δεν έχουν καταφέρει να την εντοπίσουν τηλεφωνικά, γεγονός που έχει εντείνει την αγωνία και έχει κινητοποιήσει περαιτέρω τις δυνάμεις διάσωσης.

    Η τετραώροφη πολυκατοικία, η οποία αποτελούνταν από επτά διαμερίσματα, κατέρρευσε υπό συνθήκες που εξετάζονται, καθώς το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε γειτονικό κτίριο.

    Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και ρευστή.

  • Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη

    14:02:57

    Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος έπειτα από κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας, επί της οδού Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα.

    «Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η 1η Ε.Μ.Α.Κ. και δύο (2) ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ.

    Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η τετραώροφη πολυκατοικία αποτελείται από επτά διαμερίσματα, ενώ υπάρχουν αναφορές για τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτήριο.

    Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη».

  • Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής - Σε διπλανό κτίριο γίνονταν εργασίες

    14:01:52

    Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος έπειτα από κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας, επί της οδού Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η 1η Ε.Μ.Α.Κ. και δύο (2) ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ.

    Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η τετραώροφη πολυκατοικία αποτελείται από επτά διαμερίσματα, ενώ υπάρχουν αναφορές για τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτήριο. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

  • Οι πρώτες εικόνες από την πολυκατοικία

    14:01:33

    7016099_dbcda.jpg7016097_6df55.jpg7016100_0cc65.jpg

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

# TAGS

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν
Οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών βγήκαν. Και τώρα τι; (Βίντεο)

Οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών βγήκαν. Και τώρα τι; (Βίντεο)

ΕΥΔΑΠ: ESG και επενδύσεις που μεταμορφώνουν την Αττική

ΕΥΔΑΠ: ESG και επενδύσεις που μεταμορφώνουν την Αττική

«Στη ΔΕΗ γίνεται»: Η ΔΕΗ παρουσιάζει το όραμά της για τους ανθρώπους της

«Στη ΔΕΗ γίνεται»: Η ΔΕΗ παρουσιάζει το όραμά της για τους ανθρώπους της

Τα Public επενδύουν στην αγορά των AI συσκευών και φέρνουν την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητα

Τα Public επενδύουν στην αγορά των AI συσκευών και φέρνουν την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητα

Δυναμικό ξεκίνημα για την τουριστική σεζόν με 3,9 εκατ. επιβάτες τον Μάιο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Δυναμικό ξεκίνημα για την τουριστική σεζόν με 3,9 εκατ. επιβάτες τον Μάιο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Οι κρυφές αδυναμίες πίσω από τις «20 αλήθειες» της κυβέρνησης για την οικονομία

Οι κρυφές αδυναμίες πίσω από τις «20 αλήθειες» της κυβέρνησης για την οικονομία

«Δεύτερη σύνταξη» για όλους μέσω των Επαγγελματικών Ταμείων - Στο Υπουργικό Συμβούλιο το νέο νομοσχέδιο

«Δεύτερη σύνταξη» για όλους μέσω των Επαγγελματικών Ταμείων - Στο Υπουργικό Συμβούλιο το νέο νομοσχέδιο

Μετρητά και τραπεζικές καταθέσεις: Οι φορολογικές «παγίδες» για τους επαγγελματίες

Μετρητά και τραπεζικές καταθέσεις: Οι φορολογικές «παγίδες» για τους επαγγελματίες

Μέτωπο με τον Τσίπρα ανοίγει το Μαξίμου

Μέτωπο με τον Τσίπρα ανοίγει το Μαξίμου

«Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα»: Απανωτές αποχωρήσεις και δημοσκοπική κατρακύλα για το κόμμα Κασσελάκη

«Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα»: Απανωτές αποχωρήσεις και δημοσκοπική κατρακύλα για το κόμμα Κασσελάκη

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα – Τουλάχιστον 4 εγκλωβισμένοι

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα – Τουλάχιστον 4 εγκλωβισμένοι

Πώς θα καταλάβετε αν το λίπος στην κοιλιά σας είναι επικίνδυνο για την υγεία σας

Πώς θα καταλάβετε αν το λίπος στην κοιλιά σας είναι επικίνδυνο για την υγεία σας

Νοσοκομείο Λήμνου: Σοκάρει το νέο περιστατικό βίας κατά γιατρών – Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου

Νοσοκομείο Λήμνου: Σοκάρει το νέο περιστατικό βίας κατά γιατρών – Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου

Φάρμακα GLP-1: Συνδέονται με τη μακροζωία; - Νέες κλινικές δοκιμές θα δώσουν απάντηση

Φάρμακα GLP-1: Συνδέονται με τη μακροζωία; - Νέες κλινικές δοκιμές θα δώσουν απάντηση

Καύσιμα: Λιγότερες «πειραγμένες» αντλίες, αλλά εύθραυστη η αποκλιμάκωση των τιμών

Καύσιμα: Λιγότερες «πειραγμένες» αντλίες, αλλά εύθραυστη η αποκλιμάκωση των τιμών

Καύσωνας και άπνοια εκτοξεύουν τις τιμές του ρεύματος στην Ευρώπη- Πιθανές μικρές αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια

Καύσωνας και άπνοια εκτοξεύουν τις τιμές του ρεύματος στην Ευρώπη- Πιθανές μικρές αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια

Το μεσογειακό μυστικό για δροσερό σπίτι στον καύσωνα

Το μεσογειακό μυστικό για δροσερό σπίτι στον καύσωνα

8 συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα πριν τις διακοπές

8 συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα πριν τις διακοπές

Παρά την πτώση των τιμών, η Ελλάδα είναι η 5η ακριβότερη στην ΕΕ στην αμόλυβδη

Παρά την πτώση των τιμών, η Ελλάδα είναι η 5η ακριβότερη στην ΕΕ στην αμόλυβδη

Grids Package: Τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα το «πράσινο φως» της ΕΕ-Τα τρία έργα στρατηγικής σημασίας

Grids Package: Τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα το «πράσινο φως» της ΕΕ-Τα τρία έργα στρατηγικής σημασίας

Σχετικά Άρθρα

Πετράλωνα: Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτήριο

Πετράλωνα: Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτήριο

Ελλάδα
Αλκμήνης 22 Πετράλωνα: Εικόνες από την κατάρρευση πολυκατοικίας

Αλκμήνης 22 Πετράλωνα: Εικόνες από την κατάρρευση πολυκατοικίας

Ελλάδα
Τραγωδία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: Νεκρός άνδρας που έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας

Τραγωδία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: Νεκρός άνδρας που έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας

Ελλάδα
Λονδίνο: «Βουτιά» θανάτου για ζευγάρι και τον 9χρονο γιο τους - Έπεσαν από τον 36ο όροφο ουρανοξύστη

Λονδίνο: «Βουτιά» θανάτου για ζευγάρι και τον 9χρονο γιο τους - Έπεσαν από τον 36ο όροφο ουρανοξύστη

Διεθνή

NETWORK

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αναγνωρίστηκε από το περιοδικό TIME ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρίες στον κόσμο

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αναγνωρίστηκε από το περιοδικό TIME ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρίες στον κόσμο

ienergeia.gr
Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα – Τουλάχιστον 4 εγκλωβισμένοι

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα – Τουλάχιστον 4 εγκλωβισμένοι

healthstat.gr
Πώς θα καταλάβετε αν το λίπος στην κοιλιά σας είναι επικίνδυνο για την υγεία σας

Πώς θα καταλάβετε αν το λίπος στην κοιλιά σας είναι επικίνδυνο για την υγεία σας

healthstat.gr
Σεμινάριο: Το νέο πλαίσιο για τις ΑΠΕ - Οι αλλαγές σε Αδειοδότηση, Αγορά Ενέργειας και οι επιπτώσεις στην Επενδυτική Ανάπτυξη

Σεμινάριο: Το νέο πλαίσιο για τις ΑΠΕ - Οι αλλαγές σε Αδειοδότηση, Αγορά Ενέργειας και οι επιπτώσεις στην Επενδυτική Ανάπτυξη

ienergeia.gr
Πέτη Πέρκα: Στάχτη στα μάτια το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο-ΑΠΕ: παράθυρο εξαιρέσεων για δεκάδες GW έργων

Πέτη Πέρκα: Στάχτη στα μάτια το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο-ΑΠΕ: παράθυρο εξαιρέσεων για δεκάδες GW έργων

ienergeia.gr
Τάκης Θεοδωρικάκος: Συνεχείς παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και των νοικοκυριών

Τάκης Θεοδωρικάκος: Συνεχείς παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και των νοικοκυριών

ienergeia.gr
Πετράλωνα: Αναφορές για κατάρρευση κτιρίου – Έρευνα για εγκλωβισμένους

Πετράλωνα: Αναφορές για κατάρρευση κτιρίου – Έρευνα για εγκλωβισμένους

healthstat.gr
Νοσοκομείο Χανίων: «Να κηρυχθεί άγονο υγειονομικά» - Το αίτημα του Διοικητή

Νοσοκομείο Χανίων: «Να κηρυχθεί άγονο υγειονομικά» - Το αίτημα του Διοικητή

healthstat.gr
ΑΠΟΡΡΗΤΟ