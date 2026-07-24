Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, παρά μόνο για υλικές ζημιές σε οχήματα.

Η ισχυρή καταιγίδα που πέρασε από το λεκανοπέδιο της Αττικής προκάλεσε προβλήματα και ζημιές σε αρκετές περιοχές, με τις Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Στον Πειραιά, οι ισχυροί άνεμοι που συνόδευσαν το μπουρίνι προκάλεσαν την κατάρρευση σκαλωσιάς σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Η πτώση της κατασκευής είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο σημείο, κοντά στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ σημειώθηκαν υλικές ζημιές και κινητοποιήθηκαν συνεργεία για την απομάκρυνση της σκαλωσιάς και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

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Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία μετά την πτώση της σκαλωσιάς

Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση και στα δύο ρεύματα καθως εξαιτίας της κατάρρευσης της σκαλωσιάς.

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Οι σιδεριές καταπλάκωσαν διανομέα που σώθηκε από τύχη

Η πτώση της μεταλλικής κατασκευής προκάλεσε αναστάτωση, καθώς οι σιδεριές κατέληξαν πάνω σε διανομέα που περνούσε από το σημείο. Ο άνδρας στάθηκε τυχερός και κατάφερε να απεγκλωβιστεί, χωρίς να τραυματιστεί.

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