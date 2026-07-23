Ενίσχυση των Χούθι από το Ιράν με στρατιωτικούς και εξοπλισμό.

Το Ιράν έστειλε αυτό τον μήνα στην Υεμένη διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης, στρατιωτικούς συμβούλους και εξοπλισμό που έχει σχέση με πυραύλους και drones, σύμφωνα με τέσσερις πηγές του Reuters.

Η κίνηση αυτή δείχνει ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να ενισχύσει την ικανότητα των Χούθι να απειλήσουν τη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με τις τέσσερις πηγές- δύο από το Ιράν, ο υπουργός Πληροφοριών της Υεμένης, Μοαμάρ αλ- Ιριάνι και ένας αναλυτής για θέματα ασφαλείας της περιοχής- η αποστολή προσωπικού των Φρουρών της Επανάστασης και στρατιωτικού εξοπλισμού έγινε με πτήση από την Τεχεράνη προς την Υεμένη στις 13 Ιουλίου.

«Εκπαίδευση των Χούθι από Ιρανούς σε νέα πυραυλικά συστήματα»

Οι δύο ιρανικές πηγές είπαν στο Reuters ότι από 10 έως 21 στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης, ανάμεσά τους υψηλόβαθμοι διοικητές, ήταν στην πτήση της Mahan Air.

Προορισμός ήταν αρχικά η Σαναά, την οποία ελέγχουν οι Χούθι, αλλά η πτήση άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στη Χοντέιντα, επειδή το αεροδρόμιο δέχθηκε επίθεση από την κυβέρνηση της Υεμένης, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.

«Οι διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης ταξίδεψαν εκεί για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις των Χούθι και να παράσχουν εκπαίδευση σε νέα πυραυλικά συστήματα», ανέφερε η μία από τις πηγές, συμπληρώνοντας πως το Ιράν έστειλε και χρυσό, με την ίδια πτήση, για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων των Χούθι.

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Το Ιράν έστειλε «εξαρτήματα πυραύλων και drones»

Ο υπουργός Πληροφοριών της Υεμένης, Μοαμάρ αλ- Ιριάνι, επιβεβαίωσε στο Reuters τη μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού των Φρουρών της Επανάστασης, επικαλούμενος τις μυστικές υπηρεσίες.

«Αποστολή τους είναι να ενισχύσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες των ανταρτών και να τους προετοιμάσουν για να απειλήσουν την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά θάλασσα και στα Στενά Μπαμπ ελ- Μαντέμπ», πρόσθεσε.

Ο Μαζέμ Αλσαλούμ, αναλυτής ασφάλειας και πληροφοριών, που παρακολουθεί επί χρόνια τους Χούθι και άλλες οργανώσεις τις οποίες στηρίζει το Ιράν, επίσης επιβεβαίωσε την άφιξη ανθρώπων των Φρουρών της Επανάστασης με την πτήση της 13ης Ιουλίου.

Σύμφωνα με τον αναλυτή, το φορτίο περιελάμβανε εξαρτήματα που σχετίζονται με πυραύλους μικρής και μέσης εμβέλειας και drones, οπλικά συστήματα παρόμοια με εκείνα που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Τεχεράνη έστειλε στρατιωτικούς συμβούλους στην Υεμένη- μέσω της Σομαλίας- και κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ πέρυσι, σύμφωνα με τον Αλσαλούμ.

Μετά την πτήση, οι απειλές για την Ερυθρά θάλασσα

Τρεις ημέρες μετά την άφιξη της πτήσης, η Τεχεράνη ζήτησε από τους Χούθι να είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να μπλοκάρουν την Ερυθρά Θάλασσα, εάν οι ΗΠΑ χτυπήσουν ιρανικές ενεργειακές υποδομές.

Τη Δευτέρα, οι αντάρτες της Υεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, την οποία κατηγόρησαν για τον βομβαρδισμό του αεροδρομίου της Σαναά στις 13 Ιουλίου. Την Πέμπτη, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε δύο σαουδαραβικά τάνκερ.