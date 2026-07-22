Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για μία ακόμα φορά το Ιράν γράφοντας σε ανάρτησή του πως στο εξής οι ΗΠΑ θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή ένα εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον ενός πλοίου στα Στενά του Ορμούζ.

«Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές: οφθαλμόν αντί οφθαλμού», έγραψε σε ανάρτησή του ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί μετά τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ.

«Οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια κατά της Ιρανικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής μας, θα αναγκάσει σε ισχυρή και αποφασιστική απάντηση. Εκείνοι που συμβάλλουν σε τέτοια επιθετική ενέργεια, όποιου είδους υποστήριξη και αν παρέχουν, θα θεωρηθούν επίσης νόμιμοι στόχοι» έγραψε αργά το βράδυ της Τετάρτης ο Αμπάς Αραγτσί πυροδοτώντας ακόμη περισσότερο την ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή.

{https://x.com/araghchi/status/2079997466649448760}

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν πως στο εξής οι ΗΠΑ θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή ένα εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον ενός πλοίου στα Στενά του Ορμούζ. Στο στόχαστρο θα μπαίνουν και πολιτικές υποδομές της Τεχεράνης, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι νέες απειλές έρχονται έπειτα από ακόμα ένα κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, κατά τη διάρκεια του οποίου ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα της Τεχεράνης. Το Ιράν από την άλλη εκτόξευσε πύραυλο εναντίον της Ιορδανίας, ενώ προειδοποιήσεις εκδόθηκαν τόσο στο Μπαχρέιν όσο και στη Σαουδική Αραβία.

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Με ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του για «χτυπήματα» των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον πολιτικών υποδομών του Ιράν, ως αντίποινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης.

Η ανάρτηση του Τραμπ για τα αντίποινα εναντίον του Ιράν

«Από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν χτυπά πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, είτε με πύραυλο, ρουκέτα, drone ή άλλη συσκευή ή όπλο, οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι κοντά ή στην πρωτεύουσα, την Τεχεράνη».