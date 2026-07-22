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Μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Χαλκιδικής, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις.

Στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι διακομόσθηκε ένας 57χρονος τουρίστας από τη Γερμανία στη Χαλκιδική, έπειτα από βουτία σε waterpark στην παραλία Συκιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/07), όταν η Λιμενική Αρχή Νέου Μαρμαρά ενημερώθηκε για τον τραυματισμό του 57χρονου.

Στον άνδρα αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και έπειτα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για ιατρική περίθαλψη.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ' Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.