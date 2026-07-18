Η οικογενειακή τραγωδία έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μολδαβία.

Οι φωτογραφίες του Κονσταντίν και της Λουτσία, του ζευγαριού από τη Μολδαβία που έχασε τη ζωή του στο τραγικό τροχαίο στη Χαλκιδική, συγκλονίζουν.

Σε εικόνες από παλαιότερες οικογενειακές στιγμές, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι δύο γονείς ποζάρουν χαμογελαστοί κρατώντας στην αγκαλιά τους τη 7χρονη κόρη τους, Πατρίτσια, η οποία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχασε τους γονείς της και τη μόλις έξι μηνών αδελφή της.

Η μικρή εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Την Παρασκευή υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία οι γιατροί προχώρησαν στη συρραφή της γνάθου της, συνεχίζοντας την προσπάθεια αντιμετώπισης των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη στο δυστύχημα.

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Η οικογενειακή τραγωδία έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μολδαβία. Οι αρχές της χώρας απηύθυναν δημόσια έκκληση στους πολίτες να συνεισφέρουν οικονομικά, ώστε να καταστεί δυνατός ο επαναπατρισμός των σορών των θυμάτων. Παράλληλα, κύμα αλληλεγγύης εκδηλώνεται και μέσω του προξενείου της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη, όπου πολίτες προσφέρουν βοήθεια στην οικογένεια.

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Την ίδια ώρα, οι έρευνες της Τροχαίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρμόδιες αρχές αναμένουν το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης, το οποίο εκτιμάται ότι θα δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια της φονικής σύγκρουσης που βύθισε στο πένθος δύο οικογένειες.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει για το δυστύχημα:

«Χθες (15 Ιουλίου 2026) και ώρα 18.20 περίπου, στο 28,6 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 35χρονος αλλοδαπός, συγκρούστηκε μετωπικά με Δ.Χ.Φ. όχημα που οδηγούσε 44χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου οδηγού, μίας 28χρονης αλλοδαπής και ενός βρέφους, καθώς και τον τραυματισμό ενός ανήλικου παιδιού, που επέβαιναν στο πρώτο όχημα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου».