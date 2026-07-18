Οι Αρχές εξετάζουν το οπτικό υλικό και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Σοκ έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, με θύμα έναν 23χρονο οδηγό μοτοσικλέτας. Η σφοδρή σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο αποτυπώνει τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Όπως αναφέρει το thestival, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00, στη δυτική πλευρά της πόλης, στην περιοχή της Σταυρούπολης, στη συμβολή της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη με την οδό Ιεραποστόλου Κοσμά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 25χρονος.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο νεαρός μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να δίνουν μάχη για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο «Παπανικολάου». Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διακομιδής του υπέστη ανακοπή και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία το αυτοκίνητο συγκρούεται με τη μοτοσικλέτα, με την πρόσκρουση να είναι ιδιαίτερα σφοδρή.

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Ο 25χρονος οδηγός του ΙΧ συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Σταυρούπολης. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στο μοιραίο τροχαίο.