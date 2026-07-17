Από τα πολυτελή διαμερίσματα και τον τουριστικό παράδεισο της μακέτας Τραμπ, το Συμβούλιο Ειρήνης τώρα ετοιμάζει φορητές καμπίνες για ένα μικρό μόνο κλάσμα του παλαιστινιακού πληθυσμού κοντά στη Ράφα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Ιανουάριο περιέγραψε τη δομή και τη λειτουργία του Συμβουλίου της Ειρήνης για τη Γάζα. Το μεγαλόπνοο σχέδιό του - με βλέψεις ακόμα και αντικατάστασης του ΟΗΕ- το είχε χαρακτηρίσει ως «το σπουδαιότερο και το πιο σημαντικό συμβούλιο που συγκλήθηκε ποτέ στην ιστορία».

Ήταν το κέντρο του οράματός του για την ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου από τον πόλεμο θύλακα και η ραχοκοκαλιά της υποψηφιότητάς του για το Νόμπελ Ειρήνης.

Όταν ο γαμπρός του Τζάρεντ Κουσνερ αποκάλυψε το master plan για το συμβούλιο ειρήνης στο Νταβός τον περασμένο Ιανουάριο, έκανε μία εντυπωσιακή παρουσίαση μιας φουτουριστικής ουτοπίας με πολυτελή διαμερίσματα, πάνω από 1.000 οικιστικές μονάδες, 75 ιατρικές δομές, ένα κέντρο διαχείρισης πληροφοριών και έναν παράκτιο τουριστικό παράδεισο.

Πρόβαλε ένα όραμα ενός κόσμου όπου το νερό, η αποχέτευση, τα νοσοκομεία και τα αρτοποιία θα ανακατασκευαζόταν μέσα σε μόλις 100 ημέρες και θα έρρεε η ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια.

Όλα όμως προφανώς ήταν μακέτα. Έξι μήνες αργότερα, το φιλόδοξο σχέδιο έχει καταρρεύσει. Στη θέση του έχει αναδυθεί ένα μικροσκοπικό πιλοτικό σχέδιο με φορητές καμπίνες για ένα μικρό κλάσμα του παλαιστινιακού πληθυσμού στην ουδέτερη ζώνη κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός κοντά στη Ράφα, στα νότια της Γάζας, σύμφωνα με τον Guardian. Την περιοχή θα επιτηρεί μία διεθνής δύναμη ασφαλείας και μία εκπαιδευμένη ομάδα Παλαιστινίων αστυνομικών. Αλλά ακόμα και αυτό δεν θα ξεκινήσει πριν το τέλος του χρόνου.

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Πώς κατέρρευσαν τα πάντα;

Ο Τραμπ ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς τον Οκτώβριο του 2025 χαιρετίζοντας την απόφαση ως τη σπουδαιότερη ημέρα για τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, το Ισραήλ και τα γειτονικά έθνη, και τις ΗΠΑ και έκανε λόγο για ένα ιστορικό γεγονός χωρίς προηγούμενο.

Μέρος του πλάνου των 20 σημείων του Τραμπ περιελάμβανε την δέσμευση ότι το συμβούλιο Ειρήνης θα επέβλεπε την ανακατασκευή της Γάζας.

Στις 16 Ιανουαρίου ο Τραμπ ανακοίνωσε τα πρώτα μέλη του συμβουλίου Ειρήνης, με τον Κούσνερ να κάνει στη συνέχεια την σχετική παρουσίαση. Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, ανακοίνωσε τη δεύτερη φάση του σχεδίου με μία Παλαιστινιακή κυβέρνηση τεχνοκρατών να εγκαθίσταται στην περιοχή, «τη μετακίνηση από την κατάπαυση του πυρός στον αφοπλισμό, την τεχνοκρατική διακυβέρνηση και την αναδόμηση».

Ωστόσο, αυτό όλο απαιτούσε επίσης τον αφοπλισμό της Χαμάς και άλλων εμπόλεμων ομάδων. Παρά τη διάλυση της επί χρόνια επικρατούσας κυβέρνησης στην περιοχή, η Χαμάς αρνήθηκε τον αφοπλισμό της.

Σημείο κλειδί η απόσυρση του Ισραήλ

Η συμφωνία απαιτούσε επίσης την απόσυρση τελικά των ισραηλινών δυνάμεων, ενδεχομένως με την παραμονή ενός περιορισμένου αριθμού της. Αλλά οι ισραηλινές παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός συνεχίστηκαν και πάνω από 1.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Το Ισραήλ επίσης προχώρησε στην αυθαίρετη δημιουργία μιας «κίτρινης ζώνης» οριοθέτησης της κατοχής με τον στρατό του να επεκτείνεται όλο και περισσότερο στη Γάζα.

Τον Φεβρουάριο ακολούθησε μία πρώτη συνάντηση αλλά δεν υπήρξε πρόοδος καθώς οι ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ γρήγορα, μόλις τον Μάρτιο, μετατόπισαν το πολεμικό τους ενδιαφέρον στο Ιράν. Με την ελπίδα να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες, οι αξιωματούχοι συναντήθηκαν τον Ιούνιο στην Κύπρο καθώς υπήρχαν ανησυχίες ότι οι αρχικοί στόχοι μάλλον ήταν μη ρεαλιστικοί. Το νέο σχέδιο φέρεται να συζητήθηκε πριν από δύο εβδομάδες με συμβούλους του Ινστιτούτου Τόνι Μπλερ και μέλη της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας.

Άλλα θέματα που προέκυψαν περιελάμβαναν τους περιορισμούς της ανθρωπιστικής βοήθειας που υποτίθεται ότι θα περνούσε στη Γάζα. Ο επικεφαλής διοικητικός διαπραγματευτής του Τραμπ, Aryeh Livingstone ζήτησε την άρση ορισμένων περιορισμών σε είδη «διπλής χρήσης», ανάμεσά τους σωλήνες νερού και ηλιακοί συλλέκτες. Το Ισραήλ δεν έχει εγκρίνει τέτοια αιτήματα.

Η χορηγία για το πιλοτικό πρόγραμμα δεν έχει επιβεβαιωθεί παρά την αρχική δέσμευση των 17 δισ. δολ. Η ομάδα δωρεών για τους Παλαιστινίου της ΕΕ επιβεβαίωσε τη Δευτέρα πως έχει συγκεντρώσει 883 εκατ. ευρώ για τη Γάζα κυρίως για την αποκατάσταση της βασικές δομές ύδρευσης, υποδομές υγιεινής και διαχείρισης αποβλήτων για τη συμπλήρωση των έργων του διοικητικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το διοικητικό συμβούλιο διαπραγματεύεται την αποδέσμευση μέρους των 11 δισ. δολαρίων από τα φορολογικά έσοδα των Παλαιστινίων και τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία που θα διοχετευθούν στο έργο. Αλλά με τουλάχιστον 73.250 νεκρούς Παλαιστινίων, σχεδόν 200.000 τραυματίες και χιλιάδες άλλους να περιμένουν ιατρική βοήθεια, οι διαπραγματευτές λένε ότι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αποδεχτούν αυτό που προσφέρεται.

Με πληροφορίες του Guardian/Independent