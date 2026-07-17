Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να παραστεί στον τελικό του Μουντιάλ 2026 και θα απονείμει το τρόπαιο στoν νικητή.

Η FIFA θα απονείμει για πρώτη φορά δαχτυλίδια πρωταθλητών στους νικητές του τελικού της Κυριακής για το Μουντιάλ 2026, ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Τα δαχτυλίδια των πρωταθλητών αποτελούν μακροχρόνια παράδοση στον αμερικανικό αθλητισμό, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το Super Bowl του NFL.

Συνολικά 30 δαχτυλίδια θα δοθούν στα μέλη της ομάδας που θα κερδίσει στον τελικό, ενώ ακόμη 1.996 θα διατεθούν προς πώληση στους φιλάθλους. Κάθε δαχτυλίδι φέρει στο σχέδιό του μια μικρογραφία του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς και ειδική χάραξη στο εσωτερικό του.

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Ο Τραμπ θα απονείμει το τρόπαιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να παραστεί στον τελικό του Μουντιάλ 2026 και θα απονείμει το τρόπαιο στoν νικητή.

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Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει παρακολουθήσει κανέναν από τους 102 αγώνες της διοργάνωσης, ούτε εκείνους της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, η οποία αποκλείστηκε στη φάση των «16» από το Βέλγιο.

Παράλληλα, στη Νέα Υόρκη έχει εκδοθεί προειδοποίηση για την ποιότητα του αέρα λόγω του καπνού από τις πυρκαγιές στον Καναδά, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις ότι θα επηρεαστεί ο τελικός στο MetLife Stadium.

Το φετινό Μουντιάλ συνδιοργανώνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, με τους δύο τελευταίους αγώνες να διεξάγονται επί αμερικανικού εδάφους.

Με πληροφορίες από BBC