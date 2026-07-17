Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει στην έκθεσή της για το κράτος δικαίου ότι η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών με το λογισμικό Predator παραμένει ανοιχτή, παρά τις πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου, οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό Predator παραμένουν σε εξέλιξη, ενώ εξακολουθούν να εκκρεμούν κρίσιμες έρευνες και δικαστικές διαδικασίες.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι τον Φεβρουάριο του 2026 καταδικάστηκαν πρωτόδικα τέσσερα πρόσωπα που συνδέονταν με την εμπορική προώθηση του Predator για πλημμεληματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων η παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα. Παράλληλα, το δικαστήριο διαβίβασε τη δικογραφία για περαιτέρω διερεύνηση σοβαρότερων αδικημάτων και της ενδεχόμενης εμπλοκής επιπλέον προσώπων. Όπως σημειώνει η Επιτροπή στην έκθεσή της, η απόφαση χαιρετίστηκε από τους εμπλεκόμενους φορείς ως ένα σημαντικό βήμα προόδου. Οι καταδικασθέντες έχουν ασκήσει έφεση και η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό έχει οριστεί για τον Δεκέμβριο του 2026.

Η έκθεση αναφέρεται επίσης στην απόφαση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, στα τέλη Απριλίου, να μην ανοίξει και πάλι την υπόθεση, κρίνοντας ότι τα στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν συνιστούσαν νέα πραγματικά περιστατικά που να δικαιολογούν την επανεξέτασή της. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με την Κομισιόν, προκάλεσε ανησυχία σε δημοσιογράφους, θύματα των παρακολουθήσεων, δικηγόρους, κόμματα της αντιπολίτευσης και οργανώσεις. Ειδική αναφορά γίνεται στην έκθεση και στις αιτιάσεις περί ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλα, λόγω του προηγούμενου ρόλου του στην εποπτεία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών την επίμαχη περίοδο του σκανδάλου των υποκλοπών.

Παράλληλα, η Επιτροπή σημειώνει στην έκθεσή της για το κράτος δικαίου, ότι έχουν ήδη κατατεθεί νέα αιτήματα για την επανεξέταση της υπόθεσης, ενώ επιμέρους εισαγγελικές έρευνες εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη. Την ίδια στιγμή, εκκρεμούν ξεχωριστές προσφυγές ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι οποίες αφορούν ζητήματα διαφάνειας και τις υποχρεώσεις του κράτους.