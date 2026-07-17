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«Στο κόκκινο» η κίνηση στην Πανεπιστημίου αυτή την ώρα.

Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στο κέντρο της Αθήνας μετά από σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην οδό Πανεπιστημίου.

Το τροχαίο ατύχημα προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της στάσης του ΜΕΤΡΟ ενώ υπάρχουν αναφορές για τέσσερις ελαφρά τραυματίες

Στο σημείο έχουν σπεύσει οι αρχές για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.