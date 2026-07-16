Πήγε να σταθμεύσει το όχημά της και το έριξε κατά λάθος στην πισίνα του ξενοδοχείου.

Ένα απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε στο Οίτυλο της Μάνης, όταν μία γυναίκα στην προσπάθειά της να σταθμεύσει το όχημά της, έχασε τον έλεγχο και κατέληξε μέσα στην πισίνα ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εκτραπεί από την πορεία του και να πέσει στην πισίνα. Η γυναίκα οδηγός κατάφερε να βγει από το όχημα και να απεγκλωβίσει με ασφάλεια το ανήλικο παιδί της. Ευτυχώς, ούτε η ίδια ούτε το παιδί τραυματίστηκαν.

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Το αυτοκίνητο παρέμεινε μέσα στην πισίνα για περίπου πέντε ώρες, ενώ μεγάλη ποσότητα νερού είχε βγει στον δρόμο, προκαλώντας. Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας, αναφέροντας ότι την ώρα του περιστατικού ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και ακολούθησε μεγάλη διαρροή νερού.

«Ακούστηκε ένας εκκωφαντικός ήχος και άρχισαν να τρέχουν πάρα πολλά νερά. Φοβηθήκαμε για το τι έχει συμβεί. Ανεβήκαμε σε ένα σημείο και είδαμε ένα αυτοκίνητο μέσα στην πισίνα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κάποιος που κολυμπούσε στην πισίνα, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:00 με 17:30 το απόγευμα.

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«Από το αυτοκίνητο βγήκε μια κυρία, έβγαλε το παιδί από μέσα και άλλη μια κυρία πήγε να βοηθήσει», πρόσθεσε η αυτόπτης μάρτυρας.

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