Η σωστή χρήση του κλιματισμού μπορεί να περιορίσει την κατανάλωση καυσίμου ή ενέργειας και να συμβάλει στη μακροζωία του συστήματος, ακολουθώντας μερικές απλές καθημερινές συνήθειες.

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού μετατρέπουν σε ελάχιστα λεπτά την καμπίνα ενός αυτοκινήτου που βρίσκεται σταθμευμένο στον ήλιο σε έναν ιδιαίτερα αφιλόξενο χώρο. Η πρώτη κίνηση των περισσότερων οδηγών είναι να θέσουν το κλιματιστικό στη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία, πιστεύοντας ότι έτσι θα δροσίσει πιο γρήγορα το εσωτερικό. Στην πράξη, όμως, υπάρχουν πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να λειτουργήσει το σύστημα αποδοτικά, προσφέροντας καλύτερη άνεση με μικρότερη επιβάρυνση στην κατανάλωση.

Απομακρύνετε πρώτα τον ζεστό αέρα

Πριν ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό, είναι προτιμότερο να ανοίξετε για λίγα δευτερόλεπτα ή ακόμη και για ένα λεπτό τα παράθυρα. Έτσι απομακρύνεται ένα μεγάλο μέρος του υπερθερμασμένου αέρα που έχει εγκλωβιστεί στην καμπίνα, μειώνοντας το έργο που θα χρειαστεί να κάνει ο συμπιεστής. Αμέσως μετά, η ενεργοποίηση της ανακύκλωσης αέρα βοηθά το σύστημα να ψύξει γρηγορότερα το εσωτερικό, αφού επεξεργάζεται τον ήδη δροσερό αέρα της καμπίνας αντί να προσπαθεί συνεχώς να ψύξει τον πολύ θερμό αέρα του περιβάλλοντος. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, καλό είναι η ανακύκλωση να απενεργοποιείται, ώστε να ανανεώνεται ο αέρας και να αποφεύγεται η αυξημένη υγρασία στο εσωτερικό.

Η σωστή θερμοκρασία κάνει τη διαφορά

Πολλοί οδηγοί επιλέγουν την ελάχιστη δυνατή θερμοκρασία, θεωρώντας ότι έτσι το αυτοκίνητο θα κρυώσει ταχύτερα. Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν επιταχύνει τη διαδικασία, αλλά αναγκάζει το σύστημα να λειτουργεί συνεχώς στο μέγιστο φορτίο.

Μια ρύθμιση μεταξύ 22 και 24 βαθμών Κελσίου θεωρείται ιδανική για τις περισσότερες συνθήκες, εξασφαλίζοντας ευχάριστο περιβάλλον για τους επιβάτες και ταυτόχρονα περιορίζοντας την κατανάλωση καυσίμου ή ηλεκτρικής ενέργειας.

Εφόσον το αυτοκίνητο διαθέτει αυτόματο κλιματισμό, η λειτουργία AUTO αποτελεί συνήθως την καλύτερη επιλογή. Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχειρίζεται μόνο του τη θερμοκρασία, την ένταση του ανεμιστήρα και την κατανομή του αέρα, επιτυγχάνοντας την καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ άνεσης και απόδοσης.

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Εξίσου σημαντική είναι και η κατεύθυνση των αεραγωγών. Αντί να φυσούν απευθείας στο πρόσωπο των επιβατών, είναι προτιμότερο να κατευθύνονται προς την οροφή, ώστε ο ψυχρός αέρας να κατανέμεται πιο ομοιόμορφα σε όλη την καμπίνα.

Πηγή: UMA media/PEXELS

Παράθυρα ή κλιματισμός;

Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα αφορά το αν συμφέρει να ταξιδεύει κανείς με ανοιχτά παράθυρα ή με ενεργοποιημένο κλιματισμό. Στις χαμηλές ταχύτητες μέσα στην πόλη, το άνοιγμα των παραθύρων μπορεί να αποτελεί μια λογική επιλογή για σύντομες μετακινήσεις.

Στον αυτοκινητόδρομο, όμως, τα ανοιχτά παράθυρα αυξάνουν σημαντικά την αεροδυναμική αντίσταση του οχήματος, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με τη λειτουργία του κλιματισμού. Για τον λόγο αυτό, στις υψηλές ταχύτητες το air condition αποτελεί συνήθως την πιο αποδοτική λύση.

Τέλος, δεν πρέπει να παραμελείται η συντήρηση του συστήματος. Η τακτική αντικατάσταση του φίλτρου καμπίνας, ο έλεγχος της ποσότητας του ψυκτικού υγρού και η σωστή λειτουργία του συμπιεστή εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση, πιο καθαρό αέρα στο εσωτερικό και μικρότερη ενεργειακή επιβάρυνση. Η σωστή συντήρηση είναι ακόμη πιο σημαντική στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπου η χρήση του κλιματισμού επηρεάζει άμεσα την αυτονομία, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.