Από κινητά και διαβατήρια μέχρι νυφικά και ενυδρεία, η Uber αποκαλύπτει τα συχνότερα και ασυνήθιστα αντικείμενα που άφησαν πίσω τους επιβάτες το 2026.

Το κινητό, το πορτοφόλι και τα κλειδιά εξακολουθούν να βρίσκονται στην στην κορυφή της λίστας με τα αντικείμενα που ξεχνούν συχνότερα οι επιβάτες στα οχήματα της Uber. Ωστόσο, σύμφωνα με τον 10ο ετήσιο δείκτη Lost & Found της εταιρείας, η αφηρημάδα μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε πραγματικά αξέχαστες ανακαλύψεις.

Η φετινή παγκόσμια έκθεση γιορτάζει μια δεκαετία καταγραφής ξεχασμένων αντικειμένων, ρίχνοντας φως όχι μόνο στα είδη καθημερινής χρήσης που αφήνουν πίσω τους οι επιβάτες, αλλά και στα ολοένα πιο ασυνήθιστα αντικείμενα που εντοπίζονται στα πίσω καθίσματα.

Τα πιο απίθανα ευρήματα της χρονιάς

Ανάμεσα στα πιο απρόσμενα αντικείμενα που ξεχάστηκαν φέτος περιλαμβάνονταιένα ολοκαίνουργιο μίνι ψυγείο, δύο νυφικά φορέματα, ένα ενυδρείο χωρητικότητας 280 λίτρων, ζωντανά ψάρια, δύο δέντρα, μία κούκλα βιτρίνας, 420 ντόνατς και μία φιάλη οξυγόνου.

Τα αντικείμενα που ξεχνούν συχνότερα οι επιβάτες

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Παρότι ορισμένα από τα ευρήματα είναι μοναδικά στο είδος τους, τα περισσότερα είναι πολύ πιο συνηθισμένα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Uber, τα δέκα αντικείμενα που ξεχνούν συχνότερα οι επιβάτες είναι το κινητό τηλέφωνο, το πορτοφόλι, οι αποσκευές, τα κλειδιά, τα ακουστικά, τα ρούχα, το διαβατήριο, τα γυαλιά, τα κοσμήματα και ο φορητός υπολογιστής.

Ποια μέρα φαίνεται πως είμαστε πιο αφηρημένοι;

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Uber, η Κυριακή είναι η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία οι επιβάτες ξεχνούν συχνότερα προσωπικά τους αντικείμενα. Παράλληλα, κάθε ημέρα φαίνεται να συνδέεται περισσότερο με μια διαφορετική κατηγορία αντικειμένων. Τη Δευτέρα ξεχνιούνται συχνότερα ταυτότητες και πορτοφόλια, την Τρίτη ακουστικά, την Τετάρτη φορτιστές, την Πέμπτη τσάντες, την Παρασκευή κλειδιά, το Σάββατο κινητά τηλέφωνα και την Κυριακή γυαλιά.

Πώς να ανακτήσετε ένα αντικείμενο που ξεχάσατε

Σε περίπτωση που ξεχάσετε κάτι κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής με Uber, η διαδικασία ανάκτησής του είναι απλή.

Ανοίξτε την εφαρμογή Uber, μεταβείτε στην ενότητα «Δραστηριότητα», επιλέξτε τη σχετική διαδρομή και αναφέρετε το χαμένο αντικείμενο μέσω της ενότητας «Βοήθεια». Στη συνέχεια, θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον οδηγό και να συννεονηθείτε μαζί του για την επιστροφή των αντικειμένων σας. Σε επιλεγμένες αγορές, η Uber θέτει επίσης σταδιακά σε εφαρμογή μια νέα δυνατότητα, μέσω της οποίας οι επιβάτες μπορούν να ζητούν απευθείας από την εφαρμογή διαδρομή για την επιστροφή του αντικειμένου τους. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία ανάκτησης γίνεται ακόμη ευκολότερη.