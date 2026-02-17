Παρά τις σοβαρές προσωπικές και οικονομικές δοκιμασίες, ο Τζεφ και η Κάρεν διατηρούν την αισιοδοξία τους για το μέλλον.

Ο Τζεφ Μάσον, 76 ετών, ζει στο Νιου Τζέρσεϊ και εργάζεται ως οδηγός για την Uber για να συμπληρώσει το εισόδημά του.

Η οικονομική του κατάσταση είναι δύσκολη, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των οικονομιών του έφυγε, όταν η σύζυγός του διαγνώστηκε με καρκίνο και έπρεπε να πληρώσει τεράστιους ιατρικούς λογαριασμούς.

«Η διαδικασία ανοικοδόμησης ήταν αργή», αναφέρει ο ίδιος. «Μας πήρε χρόνια να αποπληρώσουμε τα χρέη και να ξαναχτίσουμε την πιστοληπτική μας ικανότητα». Παρόλο που είχαν κάποια κεφάλαια, οι ιατρικοί λογαριασμοί και οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες για θεραπείες τους άφησαν με πολύ περιορισμένα χρήματα.

Η ζωή του Τζεφ ήταν πάντα συνδεδεμένη με τη σκληρή δουλειά. Από παιδί έβγαζε χρήματα φτυαρίζοντας πεζοδρόμια και κουρεύοντας γκαζόν. Στα νεανικά του χρόνια δούλεψε σε αγορές, στο λιανικό εμπόριο και στη συνέχεια στη βιομηχανία κατασκευών, μαθαίνοντας να χειρίζεται βαρέα μηχανήματα και μεγάλα φορτηγά. Με τα χρόνια ανέλαβε τη διοίκηση και τη διαχείριση έργων, αποκτώντας σημαντική εμπειρία.

Η σύζυγός του, Κάρεν, μετά τον καρκίνο, ασχολήθηκε με τη φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων με ανάγκες, βρίσκοντας νόημα και σκοπό σε αυτό το έργο. Ο Τζεφ, αν και συνταξιοδοτήθηκε στα 60 του, επέστρεψε στη δουλειά ως οδηγός της Uber κατά τη διάρκεια της πανδημίας, επιθυμώντας να διατηρήσει τον τρόπο ζωής που είχε όταν εργαζόταν.

«Αρχικά στόχευα να βγάζω 100 δολάρια την ημέρα. Τώρα, μερικές εβδομάδες βγάζω πάνω από 600 δολάρια, και μερικές φορές πάνω από 1.000», λέει ο ίδιος. Η οδήγηση του προσφέρει ηρεμία, αίσθημα αυτάρκειας και την ευκαιρία να γνωρίσει διαφορετικούς ανθρώπους, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το άγχος για τα οικονομικά της οικογένειας.

Παρά τις σοβαρές προσωπικές και οικονομικές δοκιμασίες, ο Τζεφ και η Κάρεν διατηρούν την αισιοδοξία τους για το μέλλον. Ζουν σε ένα σπίτι με τρία υπνοδωμάτια και 20 στρέμματα δάσους, όπου φιλοξενούν συγγενείς και φίλους που χρειάζονται στήριξη. Θέλουν να αφήσουν κάτι για τα παιδιά τους και να συνεχίσουν να ζουν με ειρήνη και αξιοπρέπεια, όσο το δυνατόν περισσότερο.

Ο Τζεφ σκέφτεται συχνά για το μέλλον του στην εργασία: «Δεν ξέρω για πόσο καιρό μπορώ να οδηγώ. Αν συνταξιοδοτηθώ σήμερα, θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε, αλλά τα έξοδα αυξάνονται συνεχώς». Παρ’ όλα αυτά, αισθάνεται σιγουριά και ικανοποίηση για τη ζωή που έχει χτίσει μαζί με τη γυναίκα του, και για την αυτάρκεια που του δίνει η δουλειά του σήμερα.