Φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά κατά την προσπάθειά του να περάσει από την διάβαση.

Αγωνία επικρατεί αυτή την ώρα στην Ροδόπη καθώς έχουν χαθεί τα ίχνη ενός οδηγού όταν το όχημά του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού Βοζβόζη στην περιοχή της Ιρλανδικής Διάβασης του Ηφαίστου.

Σύμφωνα με το paratiritis-news.gr ο οδηγός επιχείρησε να διασχίσει τη διάβαση παρά την απαγορευτική σήμανση και τη μεγάλη στάθμη των νερών, με αποτέλεσμα το όχημά του να παρασυρθεί από τη δύναμη του ποταμού.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΑΚ, που παρακολουθούν την περιοχή και προετοιμάζονται για επιχειρήσεις διάσωσης μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες