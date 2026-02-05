Ο πρόεδρος της WADA δέχθηκε την πιο παράξενη ερώτηση πριν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

Στα 26 χρόνια ιστορίας του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA) έχει βρεθεί αντιμέτωπος με χιλιάδες ερωτήματα για αθλητές που χρησιμοποιούν παράνομες ουσίες. Ίσως η πιο ασυνήθιστη διατυπώθηκε την παραμονή της έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων: αν αθλητές του σκι κάνουν ένεση στο πέος με υαλουρονικό οξύ, προκειμένου να πετυχαίνουν μεγαλύτερα άλματα.

Η αντίδραση του προέδρου της WADA; «Το άλμα με σκι είναι πολύ δημοφιλές στην Πολωνία (σ.σ. την πατρίδα του), οπότε σας υπόσχομαι ότι θα το εξετάσω», είπε, με ένα σαρκαστικό χαμόγελο, ο Βίτολντ Μπάνκα, σε συνέντευξη Τύπου στο Μιλάνο.

Ακούγεται τρελό, αλλά έχουν εκφραστεί ανησυχίες για το «Penisgate», όπως ήδη έχει ονομαστεί, έπειτα από δημοσίευμα της Bild. Στους αθλητές γίνονται μετρήσεις για τις στολές τους, με 3D σαρωτή, από το χαμηλότερο σημείο των γεννητικών οργάνων. Οποιοδήποτε επιπλέον ύφασμα στη στολή- ιδιαίτερα στην περιοχή του καβάλου- μπορεί να δημιουργήσει εφέ σαν πανί. Κάτι που μπορεί να επιμηκύνει το άλμα ενός αθλητή του σκι. Ή όπως το έθεσαν με χιούμορ οι Times, «στο σκι, το μέγεθος μετράει».

Οι Νορβηγοί που άλλαξαν τις στολές

Πέρυσι, δύο Νορβηγοί Ολυμπιονίκες, οι Μάριους Λίντβικ και Γιόχαν Αντρέ Φόρφανγκ, τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό τριών μηνών, όταν διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει κρυφά αλλαγή στις ραφές των στολών τους, στην περιοχή του καβάλου, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου πρωταθλήματος σκι 2025.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Μάγκνους Μπρέβικ, ο βοηθός προπονητή Τόμας Λόμπεν και το μέλος του επιτελείου, Άντριαν Λίβελτεν αποκλείστηκαν για 18 μήνες, λόγω της εμπλοκής τους σε αυτό το σχέδιο, που έκανε μεγαλύτερες τις στολές των αθλητών και έτσι μείωνε τον ρυθμό καθόδου τους.

«Κερδίζουν» σχεδόν 6 μέτρα για αλλαγή 2 εκατοστών

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers διαπίστωσε ότι η αύξηση δύο εκατοστών στην περιφέρεια της στολής μειώνει την αντίσταση κατά 4% και αυξάνει την άντωση κατά 5%.

Σύμφωνα με τη μελέτη, μια αλλαγή 2 εκατοστών στις στολές ισοδυναμεί με επιπλέον 5,8 μέτρα στο μήκος του άλματος.

Ενέσεις στο πέος, πηλός και προφυλακτικά

Όμως, σύμφωνα με την Bild, αθλητές έχουν στραφεί τώρα σε νέες μεθόδους για να ξεγελάσουν το σύστημα της μέτρησης για τις στολές.

Αυτές οι μέθοδοι περιλαμβάνουν την έκχυση υαλουρονικού οξέος στο πέος τους, την τοποθέτηση πηλού στο εσώρουχο, ή τη χρήση προφυλακτικών σιλικόνης, προκειμένου οι μετρήσεις να βγουν μεγαλύτερες και έτσι οι στολές να είναι πιο χαλαρές όταν αγωνίζονται.

«Είναι πιθανό να επιτευχθεί μια προσωρινή, οπτική πάχυνση του πέους με ένεση παραφίνης ή υαλουρονικού οξέος. Μια τέτοια ένεση δεν ενδείκνυται ιατρικά και συνδέεται με κινδύνους», δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα ο γιατρός Κάμραν Καρίμ.

«Θα εξετάσουμε οτιδήποτε σχετίζεται με ντόπινγκ»

Μέχρι στιγμής αυτές οι φήμες δεν έχουν επιβεβαιωθεί με αδιάσειστες αποδείξεις. Σύμφωνα με τους κανόνες της WADA, μία μέθοδος που θέτει σε κίνδυνο την υγεία του αθλητή και αντιβαίνει στο πνεύμα του αθλητισμού, θα απαγορευόταν.

Όταν ρωτήθηκε για τις φήμες, ο γενικός διευθυντής της WADA, Ολιβιέρ Νίγκλι, απάντησε: «Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες του άλματος με σκι και πώς αυτό μπορεί να βελτιωθεί, αλλά εάν προκύψει κάτι θα εξετάσουμε οτιδήποτε, αν σχετίζεται πραγματικά με ντόπινγκ».

Παρότι έως τώρα δεν έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις αθλητών που αύξησαν το μέγεθος των γεννητικών οργάνων πριν τη μέτρηση για τη στολή, η Παγκόσμια ομοσπονδία σκι σχολίασε πως γνωρίζει την επιθυμία μερικών να «ξεγελάσουν το σύστημα».

Με πληροφορίες από Guardian, Times