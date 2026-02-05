Τα πιο πολύτιμα μετάλλια που έχουν απονεμηθεί ποτέ σε Ολυμπιακούς αγώνες.

Οι αθλητές που θα ανέβουν στο βάθρο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο- Κορτίνα θα πάρουν τα πιο ακριβά μετάλλια που έχουν δοθεί ποτέ στην ιστορία της διοργάνωσης, καθώς έχουν εκτοξευθεί οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων.

Η «αυλαία» της διοργάνωσης ανοίγει αύριο, Παρασκευή, με την τελετή έναρξης. Συνολικά θα απονεμηθούν 735 χρυσά, ασημένια και χάλκινα μετάλλια. Πέρα από την ανυπολόγιστη συναισθηματική αξία, σε οικονομικούς όρους, αυτά τα μετάλλια θα είναι τα πιο ακριβά που έχουν δοθεί ποτέ σε Ολυμπιακούς αγώνες.

Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού στην αγορά spot έχει εκτοξευθεί κατά περίπου 107% και 200% αντίστοιχα από τους Ολυμπιακούς αγώνες που διεξήχθησαν στο Παρίσι τον Ιούλιο του 2024, σύμφωνα με δεδομένα του FactSet.

Αυτή η αύξηση σημαίνει πως, με βάση μόνο την τιμή των μετάλλων, τα χρυσά μετάλλια πλέον αξίζουν περίπου 2.300 δολάρια, δηλαδή υπερδιπλάσιο ποσό σε σύγκριση με τους Αγώνες του Παρισιού. Τα ασημένια μετάλλια αξίζουν σχεδόν 1.400 δολάρια, δηλαδή τιμή τριπλάσια από ότι το 2024.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=J4s0WOerqWw}

Αξίζουν περισσότερο από ό,τι το βάρος τους σε χρυσό

Οι νικητές των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων Μιλάνο- Κορτίνα θα πάρουν χρυσά μετάλλια από ανακυκλωμένο μέταλλο. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση ισχύει το «ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός».

Στο μετάλλιο των νικητών, μόνο τα έξι από τα συνολικά 506 γραμμάρια είναι καθαρός χρυσός. Το υπόλοιπο αποτελείται από ασήμι. Το ασημένιο μετάλλιο ζυγίζει 500 γραμμ. και το χάλκινο 420 γραμμάρια.

Από τους Ολυμπιακούς αγώνες του 1912 στη Στοκχόλμη και μετά, τα μετάλλια των νικητών δεν αποτελούνται μόνο από χρυσό, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Baldwin’s. Η αξία εκείνων των μεταλλίων, που ζύγιζαν μόλις 26 γραμμάρια, με τιμές εκείνης της εποχής θα άξιζαν λιγότερο από 20 δολάρια, ενώ σήμερα η τιμή τους θα πλησίαζε τα 530 δολάρια.

Βέβαια, ως συλλεκτικά αντικείμενα, τα Ολυμπιακά μετάλλια μπορούν να πουληθούν πολύ ακριβότερα. Για παράδειγμα, το 2015 ο Baldwin’s πούλησε ένα χρυσό μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς αγώνες του 1912 έναντι 26.000 δολαρίων.

Παρά τις έντονες διακυμάνσεις των τελευταίων ημερών, η τιμή του χρυσού και του ασημιού θα μπορούσε να ανεβάσει ακόμα ψηλότερα την αξία των Ολυμπιακών μεταλλίων. Η ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα είναι πιθανό να παραμείνει ισχυρή, δεδομένης της συνεχιζόμενης πολιτικής αβεβαιότητας και των αυξανόμενων επιπέδων δημοσίου χρέους, εκτίμησε ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank.

«Φαντάζομαι ότι τα χρυσά και τα ασημένια μετάλλια των επόμενων Θερινών Ολυμπιακών αγώνων (το 2028 στο Λος Άντζελες) θα είναι ακόμα πιο ακριβά από ό,τι εκείνα των Χειμερινών Ολυμπιακών», συμπλήρωσε μιλώντας στο CNN.

{https://www.youtube.com/watch?v=Li6GMzU853Y}