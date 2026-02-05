Ο χρυσός κινείται σε ιστορικά υψηλά, με την τιμή κοντά στα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά.

Η τιμή του χρυσού βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς η παρατεταμένη οικονομική αβεβαιότητα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής διαμορφώνουν ένα σύνθετο και ασταθές περιβάλλον γύρω από το πολύτιμο μέταλλο.

Για τους επενδυτές, το βάρος μετατοπίζεται πλέον από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις στη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πορεία του χρυσού και στον ρόλο του ως μέσο διατήρησης αξίας σε ένα εύθραυστο παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό.

Ο χρυσός διαπραγματεύεται κοντά στα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, κινούμενος σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η ανοδική αυτή δυναμική αποδίδεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, με κυρίαρχες τις γεωπολιτικές εντάσεις, τις προσδοκίες για μεταβολές στα επιτόκια και την αυξημένη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια. Παρά τη θετική εικόνα, αναλυτές επισημαίνουν ότι ένα μέρος της ανόδου ενδέχεται να έχει ήδη προεξοφληθεί από τις αγορές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο βραχυπρόθεσμων διορθώσεων.

Οι εκτιμήσεις για το 2026 εμφανίζονται διχασμένες. Σε ένα αισιόδοξο σενάριο, ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θεωρούν πιθανή την κίνηση της τιμής προς τα 5.600 δολάρια ή και υψηλότερα, εφόσον οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμείνουν έντονες και συνεχιστούν οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες. Πιο μετριοπαθείς προβλέψεις τοποθετούν την τιμή σε ένα εύρος μεταξύ 3.950 και 5.050 δολαρίων, με μέσο όρο κοντά στα 4.587 δολάρια, υποδηλώνοντας διατηρούμενη ζήτηση αλλά και αυξημένη μεταβλητότητα. Στον αντίποδα, ένα δυσμενές μακροοικονομικό σενάριο, με ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη, περιοριστικότερη νομισματική πολιτική και ενισχυμένο δολάριο, θα μπορούσε να οδηγήσει σε διόρθωση της τάξης του 5% έως 20%, με την τιμή να υποχωρεί ακόμη και στα επίπεδα των 3.360–3.990 δολαρίων.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι προβλέψεις για το 2030 διαφοροποιούνται αισθητά από τις βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις, καθώς εστιάζουν κυρίως σε δομικούς παράγοντες όπως ο πληθωρισμός, το δημόσιο χρέος, η σταθερότητα των νομισμάτων και ο ρόλος του χρυσού στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σε ιδιαίτερα αισιόδοξα σενάρια, με παρατεταμένο πληθωρισμό και αυξημένη ανάγκη αποθήκευσης αξίας, η τιμή θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμη και τα 11.000 δολάρια ανά ουγγιά. Πιο μετριοπαθή μοντέλα τοποθετούν τον χρυσό μεταξύ 4.800 και 8.900 δολαρίων, ενώ τα πιο συντηρητικά σενάρια, σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερης οικονομικής σταθερότητας και χαμηλότερου πληθωρισμού, κάνουν λόγο για επίπεδα γύρω στα 4.150 δολάρια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ιστορική πορεία της τελευταίας δεκαετίας ενισχύει τη μακροπρόθεσμη θετική εικόνα του πολύτιμου μετάλλου. Σε βάθος πενταετίας, η τιμή του χρυσού έχει αυξηθεί κατά περίπου 130% έως 150%, ενώ σε ορίζοντα δεκαετίας η άνοδος ξεπέρασε το 300%, παρά τις έντονες ενδιάμεσες διακυμάνσεις.