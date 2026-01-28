Αναλυτές της Deutsche Bank εκτιμούν ότι οι τιμές του χρυσού θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τα 6.000 δολάρια η ουγγιά εντός του έτους.

Οι τιμές του χρυσού εκτινάχθηκαν πάνω από τα 5.300 δολάρια η ουγγιά για πρώτη φορά την Τετάρτη, καθώς η αποδυνάμωση του αμερικανικού δολαρίου και οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της νομισματικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες ενίσχυσαν τη ζήτηση για το ασφαλές καταφύγιο του πολύτιμου μετάλλου.

Ο spot χρυσός κατέγραψε άνοδο 1,7% στα 5.275,68 δολάρια η ουγγιά έως τις 09:40 GMT, έχοντας νωρίτερα φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 5.311,31 δολαρίων. Στην προηγούμενη συνεδρίαση οι τιμές είχαν ενισχυθεί κατά περισσότερο από 3%. Παράλληλα, τα προθεσμιακά συμβόλαια χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Φεβρουάριο σημείωσαν άλμα 3,7%, στα 5.271,70 δολάρια η ουγγιά.

Το δολάριο κινήθηκε κοντά σε χαμηλά σχεδόν τετραετίας, εξέλιξη που καθιστά τον χρυσό, ο οποίος αποτιμάται σε δολάρια, πιο ελκυστικό για τους επενδυτές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τη μελλοντική ηγεσία της Federal Reserve, μετά τις αναφορές του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, ότι επίκειται η ανακοίνωση του νέου επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας και ότι τα επιτόκια θα μπορούσαν να κινηθούν χαμηλότερα στο επόμενο διάστημα.

Ο χρυσός, που δεν προσφέρει απόδοση τόκου, ευνοείται σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής του Ιανουαρίου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Από τις αρχές του έτους, το πολύτιμο μέταλλο έχει καταγράψει άνοδο άνω του 20%, συνεχίζοντας την ισχυρή ανοδική πορεία της περασμένης χρονιάς.

Αναλυτές της Deutsche Bank εκτιμούν ότι οι τιμές του χρυσού θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τα 6.000 δολάρια η ουγγιά εντός του έτους, λόγω της επίμονης επενδυτικής ζήτησης. Παράλληλα, η λιανική ζήτηση σε αγορές όπως η Σαγκάη και το Χονγκ Κονγκ παραμένει αυξημένη, παρά τα ιστορικά υψηλά επίπεδα τιμών.