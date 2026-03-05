Ο χρυσός, τείνει να ευνοείται σε περιόδους γεωπολιτικής αβεβαιότητας και χαμηλών επιτοκίων, όταν οι επενδυτές αναζητούν ασφαλέστερες τοποθετήσεις για τα κεφάλαιά τους.

Οι τιμές του χρυσού καταγράφουν άνοδο την Πέμπτη στις διεθνείς αγορές, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ενισχύει τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, ενώ παράλληλα η υποχώρηση του δολαρίου προσφέρει πρόσθετη στήριξη στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων.

Στις ασιατικές αγορές, η τιμή αναφοράς του χρυσού διαμορφώνεται στα 5.181,30 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο κατά 46,60 δολάρια ή 0,91%. Η εξασθένηση του αμερικανικού νομίσματος συμβάλλει στην ενίσχυση των τιμών, καθώς καθιστά τον χρυσό πιο ελκυστικό για επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα μακροοικονομικά θεμελιώδη παραμένουν γενικά υποστηρικτικά για το πολύτιμο μέταλλο, ενώ η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και η αντιπαράθεση με το Ιράν ενισχύουν τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια. Παρά το ενδεχόμενο αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές, η γενικότερη προοπτική για τον χρυσό παραμένει θετική, με ορισμένους αναλυτές να προβλέπουν ακόμη και νέα ιστορικά υψηλά το επόμενο διάστημα.

Ο χρυσός, ως επενδυτικό καταφύγιο που δεν αποδίδει τόκο, τείνει να ευνοείται σε περιόδους γεωπολιτικής αβεβαιότητας και χαμηλών επιτοκίων, όταν οι επενδυτές αναζητούν ασφαλέστερες τοποθετήσεις για τα κεφάλαιά τους.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η έκθεση της ADP έδειξε ότι οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Φεβρουάριο, αν και τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα αναθεωρήθηκαν σημαντικά προς τα κάτω. Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στην έκθεση για την απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα δημοσιευθεί την Παρασκευή. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι οι θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 59.000 τον Φεβρουάριο, μετά την αύξηση κατά 130.000 τον Ιανουάριο.

Ανοδικά κινήθηκε και το ασήμι, με την τιμή του να ενισχύεται κατά 1,99% στα 84,84 δολάρια ανά ουγγιά, παραμένοντας σε ανοδική τροχιά. Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η πλατίνα σημείωσε άνοδο 2,8% στα 2.141,71 δολάρια, ενώ το παλλάδιο ενισχύθηκε κατά 1,2% στα 1.667,51 δολάρια.

Την ίδια ώρα, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Επενδύσεων Πλατίνας προειδοποιεί ότι η παγκόσμια αγορά πλατίνας οδεύει προς τέταρτο συνεχόμενο ετήσιο έλλειμμα το 2026, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει περαιτέρω τις τιμές του μετάλλου τα επόμενα χρόνια.