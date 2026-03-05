«Όσο πιο γρήγορα τερματιστεί αυτή η καταστροφή τόσο καλύτερα θα είναι για όλο τον κόσμο», τόνισε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Η παγκόσμια οικονομία «τίθεται εκ νέου σε δοκιμασία» λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έκρινε μιλώντας στον Τύπο στην Μπανγκόκ η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

«Ζούμε σ’ έναν κόσμο όπου τα σοκ είναι πιο συχνά και πιο απρόσμενα και προειδοποιούμε τα μέλη μας εδώ και κάποιο καιρό ότι η αβεβαιότητα είναι πλέον η νέα ομαλότητα», δήλωσε η κ. Γκεοργκίεβα, η οποία βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης για να συμμετάσχει σε περιφερειακή διάσκεψη αφιερωμένη στην οικονομία της Ασίας ενόψει του 2050.

«Η σύγκρουση αυτή, αν διαρκέσει, μπορεί προφανώς να αυξήσει τις τιμές της ενέργειας παγκοσμίως, να μειώσει την εμπιστοσύνη των αγορών, να πλήξει την ανάπτυξη και να αυξήσει τον πληθωρισμό», προειδοποίησε η επικεφαλής του ΔΝΤ.

Ο πόλεμος που ξέσπασε το Σάββατο, με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή, απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου σε διεθνές επίπεδο και προκάλεσε έντονες αναταράξεις στις χρηματαγορές.

«Οι αγορές» παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, «κινούνται σαν το τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ τις τελευταίες ημέρες», σχολίασε η κ. Γκεοργκίεβα.

«Όσο πιο γρήγορα τερματιστεί αυτή η καταστροφή τόσο καλύτερα θα είναι για όλο τον κόσμο», πρόσθεσε, αναφερόμενη σε περίοδο όπου τα πράγματα θα είναι «ρευστά», προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε «δυνητικά» να είναι «παρατεταμένη».

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ