Η «φωτιά» του πολέμου που «καίει» στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο δεν απομακρύνεται από την Κύπρο, αλλά κάθε μέρα μοιάζει να την πλησιάζει ακόμα περισσότερο. Μπορεί οι «συναγερμοί» που έχουν «ηχήσει» στο νησί να είναι ως τώρα λανθασμένοι, ωστόσο η ανησυχία στη Λευκωσία μεγαλώνει, καθώς φαίνεται πως το Ιράν και οι σύμμαχοι του, διαθέτουν την επιχειρησιακή δυνατότητα να δοκιμάσουν να χτυπήσουν κάποια από τις βρετανικές βάσεις.

Το Χαττάι είναι κοντά

Ο βαλλιστικός πύραυλος που καταρρίφθηκε στη νοτιοανατολική Τουρκία, πάνω από την επαρχία Χαττάι, φαίνεται πως είχε ως στόχο την αμερικανική βάση στο Ιντσιρλίκ. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τα επίσημα «κανάλια» πληροφοριών των τουρκικών αρχών, αλλά και από την ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, που έσπευσε να προσφέρει στήριξη στη γειτονική χώρα.

Παρά τις διαρροές ανώνυμων Τούρκων αξιωματούχων σε γαλλικό πρακτορείο, δεν δείχνει ότι ο πραγματικός στόχος ήταν κάποια από τις βρετανικές βάσεις που βρίσκονται στην Κύπρο. Ωστόσο, η όλη ενέργεια έδειξε κάτι που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

Ότι το Ιράν και οι σύμμαχοι του διαθέτουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες για να δοκιμάσουν ένα χτύπημα προς το Ακρωτήρι ή τη Δεκέλεια. Τουλάχιστον, σε θεωρητικό επίπεδο. Και αυτή η εξέλιξη έχει μπει για τα καλά στο «μικροσκόπιο» των κυπριακών και των ελληνικών αρχών - άλλωστε η Εθνική Φρουρά επικοινωνεί διαρκώς με το ΓΕΕΘΑ, όπως και οι πολιτικές ηγεσίες των δύο υπουργείων Άμυνας.

Ικανοποίηση για τα αντανακλαστικά

Την ίδια, πάντως, στιγμή η κυπριακή ηγεσία δείχνει ανακουφισμένη από την άφιξη των ελληνικών φρεγατών και μαχητικών στο νησί. Διότι, πλέον, υπάρχει η δυνατότητα να αποκρούσει μια πιθανή ισχυρή επίθεση. Μπορεί οι Κύπριοι αξιωματούχοι να κρατούν χαμηλά δημόσια τους τόνους, όμως στις κατ’ιδίαν συζητήσεις τους παραδέχονται ότι η κατάσταση είναι διαφορετική, προς το καλύτερο, από ότι ήταν πριν από δύο ημέρες.

Για τις δυνατότητες των δύο φρεγατών, δεν χωρά αμφιβολία. Μπορούν να προσφέρουν κάλυψη σε όλο το νησί και να επιχειρήσουν σε πολύ μεγάλη απόσταση, με το που γίνει αντιληπτό κάποιο ύποπτο αντικείμενο - ακόμα και μακριά από τον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επίσης, η επιχειρησιακή ικανότητα των ελληνικών δυνάμεων φάνηκε και με την αντίδραση των δύο F16, που απογειώθηκαν από την Πάφο σε χρόνο dt, αναζητώντας το άγνωστο αντικείμενο για το οποίο σήμαινε συναγερμός στον εναέριο χώρο του Λιβάνου.

Μπορεί ο συναγερμός να ήταν λαθεμένος, όμως αποδείχθηκε ότι η Κύπρος είναι οχυρωμένη - όπως λένε κυβερνητικοί παράγοντες της μεγαλονήσου.