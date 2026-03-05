Πότε ο γονιός υποβάλει το πιστοποιητικό και πότε την βεβαίωση φοίτησης, η διαδικασία για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή του μαθητή.

Μέχρι την Δευτέρα 23 Μαρτίου έχουν περιθώριο οι γονείς των μαθητών που θα φοιτήσουν τον προσεχή Σεπτέμβρη στην Α' Δημοτικού να μπουν στην πλατφόρμα των εγγραφών και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση του παιδιού τους.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι γονείς καλούνται με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNet, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού μέσω της πλατφόρμας https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr.

Tι ισχύει για το πιστοποιητικό φοίτησης και την βεβαίωση φοίτησης από τα Νηπιαγωγεία

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων απλώς πλευράς ΥΠΑΙΘΑ διευκρινίζεται ότι το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο Νηπιαγωγείο εκδίδεται την ημέρα λήξης διδασκαλίας των μαθημάτων και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο εγγραφής του/της μαθητή/τριας.

Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Φοίτησης, το Νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία προσκομίζεται από τον γονέα ή κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του/της στο Δημοτικό.

Οι διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσουν οι Διευθυντές/ντριες-Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων για να εκτυπώσουν τους εν λόγω τίτλους, είναι οι ακόλουθες: Αναφορές -> Αναφορές Μαθητών -> Έντυπα, Βεβαιώσεις, Τίτλοι -> Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπίου ή Βεβαίωση Φοίτησης Νηπίου.

Στις περιπτώσεις που ο/η μαθητής/τρια θα συνεχίσει τη φοίτησή του/της σε σχολείο του εξωτερικού και η αποστολή του Πιστοποιητικού Φοίτησης καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη, το Πιστοποιητικό παραδίδεται στον γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος υπογράφει βεβαίωση παραλαβής