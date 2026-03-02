Το χρονοδιαγράμμα των εγγραφών για τους μαθητές που θα φοιτήσουν τον προσεχή Σεπτέμβρη για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο και την Α Δημοτικού.

Μέχρι και τις 23 Μαρτίου θα παραμείνει ανοιχτή η διαδικασία για τις ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία γενικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν σήμερα, 2 Μαρτίου, και πραγματοποιούνται μέσω των ειδικών πλατφορμών: «Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο» (https://proti-eggrafi.services.gov.gr)

«Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού» (https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr)

Οι γονείς και κηδεμόνες υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα από τις ειδικές πλατφόρμες του Υπουργείου Παιδείας. Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, θα ακολουθήσει η τελική κατανομή των μαθητών στις σχολικές μονάδες, με βάση τη μόνιμη διεύθυνση κατοικίας και τα όρια των σχολικών περιφερειών. Οι σχετικές εγκύκλιοι έχουν ήδη αποσταλεί στις σχολικές μονάδες, προκειμένου να ενημερωθούν εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι γονείς.

Ποιοι μαθητές θα φοίτησουν τον Σεπτέμβρη για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2026-2027, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α’ 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2026-27, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2022.

Εγγραφές στην Α Δημοτικού: Ποιους μαθητές αφορά

Στην Α΄ τάξη Δημοτικού για το σχολικό έτος 2026-2027 θα φοιτήσουν μαθητές που συμπληρώνουν την 31 η Δεκεμβρίου 2025 τα έξι (6) έτη. Πιο συγκεκριμένα, μαθητές που έχουν γεννηθεί από 01/01/2020 έως 31/12/2020.