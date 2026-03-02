Σύμφωνα με τον ΕΟΦ η χρήση των προϊόντων αυτών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για την υγεία του χρήστη.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προειδοποιεί τους καταναλωτές σχετικά με τη διακίνηση των επικίνδυνα σκευασμάτων MiNX capsules και MiNX tea, που προωθούνται για τον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια βάρους.

Σύμφωνα με εργαστηριακούς ελέγχους των αρμόδιων αρχών της Γερμανίας, τα συγκεκριμένα προϊόντα περιέχουν τη δραστική ουσία σιβουτραμίνη, η οποία δεν αναγράφεται στη συσκευασία. Η σιβουτραμίνη έχει αποσυρθεί από τις ευρωπαϊκές χώρες από τον Ιανουάριο του 2010, λόγω σοβαρών ζητημάτων ασφάλειας και αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου

Τι συστήνει ο ΕΟΦ για τα επίμαχα σκευάσματα

Να μην χρησιμοποιηθούν τα συγκεκριμένα προϊόντα. Να ενημερωθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές εφόσον τα προϊόντα περιέλθουν στην κατοχή καταναλωτών. Να αποφεύγεται η αγορά συμπληρωμάτων και φαρμακευτικών προϊόντων από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως το διαδίκτυο. Η χρήση μη εγκεκριμένων και μη ελεγμένων σκευασμάτων μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία.