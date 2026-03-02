Οι υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων από όλη την Ένωση επρόκειτο να φτάσουν στη Λευκωσία σήμερα Δευτέρα, ωστόσο η εξαπλούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή έχει διαταράξει τις πτήσεις.

Συνάντηση των υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΕΕ, που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στην Κύπρο σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη, αναβλήθηκε μετά από επίθεση με drone σε βρετανική στρατιωτική βάση στο νησί κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της κυπριακής προεδρίας.

«Τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε ένα μεμονωμένο περιστατικό UAV (drone) που στόχευσε τη βρετανική βάση Ακρωτηρίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος νωρίς τη Δευτέρα.

«Δεδομένης αυτής της απροσδόκητης εξέλιξης, η οποία δυστυχώς επηρέασε τις σημερινές πτήσεις προς την Κύπρο, η Κυπριακή Προεδρία αποφάσισε να αναβάλει την ανεπίσημη συνάντηση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων», πρόσθεσε.

«Η ακριβής προέλευση του UAV βρίσκεται υπό επαλήθευση, αλλά έχει επιβεβαιωθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν στόχος επίθεσης», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος.

Η Κύπρος, μέλος της ΕΕ, φιλοξενεί δύο βρετανικές αεροπορικές βάσεις, οι οποίες θεωρούνται βρετανικό κυριαρχικό έδαφος. Η Κύπρος κατέχει επί του παρόντος την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Η νυχτερινή επίθεση στη βάση του Ακρωτηρίου, που προκάλεσε περιορισμένες ζημιές, χωρίς θύματα, συνέβη λίγο μετά την ανακοίνωση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ότι θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις για να «καταστρέφουν ιρανικούς πυραύλους στην πηγή».

