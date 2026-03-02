Διευρύνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος έφτασε στον Λίβανο, εκρήξεις και εγκλωβισμένοι στον Κόλπο

Νέες εκρήξεις καταγράφονται τη Δευτέρα σε πόλεις όπως το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και η Ντόχα, αφού κορυφαίος αξιωματούχος του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη «δεν θα διαπραγματευτεί» με τις ΗΠΑ και η Χεζμπολάχ εισήλθε στη σύγκρουση - αντάλλασσοντας χτυπήματα με το Τελ Αβίβ.
Οι δυο πλευρές διατρανώνουν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τη σύγκρουση, εντείνοντας την ανησυχίες για πλήρη ανάφλεξη, ενώ σε κόκκινο συναγερμό τέθηκε νωρίτερα η Κύπρος μετά από χτύπημα στη βρετανική βάση που βρίσκεται στο Ακρωτήρι.
Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ένα ιρανικό drone κατέπεσε στη βάση προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές.
Η Τεχεράνη συνέχισε χθες να εξαπολύει πλήγματα αντιποίνων εναντίον κρατών του Κόλπου, την επομένη του θανάτου του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, το πρωί του Σαββάτου.
«Η Αμερική είναι μαζί σας», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απευθυνόμενος στους ιρανούς πολίτες, ξεκαθαρίζοντας πως πρόθεσή του είναι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης να διαρκέσουν τέσσερις εβδομάδες «ή και λιγότερο».
Σημειώνεται πως το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι τρία μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν στον πόλεμο με το Ιράν - οι πρώτες αμερικανικές απώλειες από την έναρξη της επιχείρησης. Σύμφωνα με το CBS News, οι απώλειες καταγράφηκαν στο Κουβέιτ.
Αναφορές για χτύπημα στην αμερικάνικη πρεσβεία στο Κουβέιτ08:33:51
ΑFP και Reuters αναφέρουν πως υπάρχει καπνός στην πρεσβεία των ΗΠΑ (ή κοντά στην πρεσβεία) στο Κουβέιτ.
Πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα εθεάθησαν στην περιοχή, σύμφωνα με το Reuters.
Συναγερμός στο Κουβέιτ: Η πρεσβεία των ΗΠΑ προειδοποιεί για συνεχιζόμενες απειλές08:30:44
Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ αναφέρει ότι υπάρχει «συνεχιζόμενη απειλή από επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV)» στη χώρα.
«Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ καλεί τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στο Κουβέιτ να παραμείνουν σε ασφαλές καταφύγιο, να επανεξετάσουν τα σχέδια ασφαλείας τους σε περίπτωση επίθεσης και να παραμείνουν σε επιφυλακή για ενδεχόμενες μελλοντικές επιθέσεις», αναφέρεται σε ανακοίνωση.
Το Ισραήλ ανακοινώνει «επιθετική εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ»08:18:03
Ο αρχηγός του επιτελείου του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, προχώρησε στην ανακοίνωση αυτή σε σύσκεψη, αφού η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες κατά του Ισραήλ.
«Έχουμε ξεκινήσει μια επιθετική εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ», φέρεται να δήλωσε.
Η εξέλιξη έρχεται ενώ οι λιβανικές αρχές ανέφεραν ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στη χώρα έχουν μέχρι στιγμής σκοτώσει τουλάχιστον 31 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει άλλους 149.
Τουλάχιστον 31 νεκροί στον Λίβανο08:16:11
Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 140 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο και τη Βηρυτό, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Δημόσιας Υγείας της χώρας.
Περίπου 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού, ενώ περίπου 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον νότο.
Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι έπληξε «ανώτερα στελέχη της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Βηρυτού» και έναν «κεντρικό διοικητή της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο».
Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου μετέδωσαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εκκενώσεις μετά από σειρά ισραηλινών πληγμάτων στα νότια προάστια της Βηρυτού, συμπεριλαμβανομένης της Νταχιγιέ, προπύργιου της Χεζμπολάχ.
Η Χεζμπολάχ είχε προειδοποιήσει νωρίτερα την Κυριακή ότι θα «εκπληρώσει το καθήκον της» ως απάντηση στη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Έκτοτε επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε «πυραύλους και σμήνος drones» εναντίον βάσης του ισραηλινού στρατού νότια της Χάιφα.
Το διάγγελμα Χριστοδουλίδη μετά το ιρανικό χτύπημα στο Ακρωτήρι07:54:09
«Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες
Υπό το φως των γεγονότων επέλεξα να απευθυνθώ σε όλους εσάς για να σας ενημερώσω απευθείας για όσα διαδραματίστηκαν χθες βράδυ.
Στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.
Από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, συγκάλεσα αμέσως, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση.
Ταυτόχρονα, για τις εξελίξεις είμαι σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών.
Κυρίες και Κύριοι,
Βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, η οποία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση.
Θέλω να είμαι σαφής: Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.
Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την ίδια υπευθυνότητα.
Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την Ασφάλεια της χώρας και των πολιτών».
Μαύρος καπνός στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν07:44:10
Πυκνός καπνός πάνω από την πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, την Μανάμα, εν μέσω αναφορών για περαιτέρω ιρανικά πλήγματα που στοχεύουν τη μεγάλη ναυτική βάση της χώρας.
Λαριτζανί: Ο Τραμπ έχει βυθίσει τη Μέση Ανατολή στο χάος07:24:26
Σε μια ανάρτησή του στο X, δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει βυθίσει τη Μέση Ανατολή στο χάος με τις «παραληρητικές του φαντασιώσεις και τώρα φοβάται περισσότερες αμερικανικές απώλειες».
«Μετέτρεψε το σλόγκαν που ο ίδιος δημιούργησε, «America First» (Πρώτα η Αμερική), σε «Israel First» (Πρώτα το Ισραήλ) και θυσίασε Αμερικανούς στρατιώτες για τις φιλόδοξες επιδιώξεις του Ισραήλ», δήλωσε ο Λαριτζάνι.
Είναι οι Αμερικανοί στρατιώτες και οι οικογένειές τους που θα πληρώσουν το κόστος, είπε, προσθέτοντας ότι το Ιράν θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του.
Σειρήνες πολέμου σε όλο το Μπαχρέιν07:20:30
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, οι σειρήνες ηχούν σε ολόκληρο το Μπαχρέιν, το οποίο προέτρεψε τους κατοίκους να «διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να κατευθυνθούν προς τον πλησιέστερο ασφαλή χώρο» σε μια ανάρτηση στο X.
«Βουτιά» στα διεθνή Χρηματιστήρια07:18:22
Με πτώση κινούνται οι δείκτες των διεθνών χρηματιστηρίων τη Δευτέρα εν μέσω της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή.
«Φωτιά» στις τιμές πετρελαίου07:17:16
Άλμα έως και 8% στις τιμές πετρελαίου σημειώθηκαν λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.
Αναφορές για ισχυρές εκρήξεις σε Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι και Ντόχα07:13:02
Σύμφωνα με το CNN υπάρχουν δυνατές εκρήξεις στο Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι και τη Ντόχα.
«Δεν θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ» λένε αξιωματούχοι του Ιράν06:55:08
Ο Αλί Λαριτζάνι, γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, διαψεύδει τις ισχυρισμούς των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι έχει κάνει νέα προσπάθεια για την επανέναρξη των πυρηνικών διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον.
«Δεν θα διαπραγματευτούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε σε μια ανάρτηση στο X.
Η δήλωση αυτή ήρθε μετά την αναφορά της εφημερίδας The Wall Street Journal ότι ο Λαριτζάνι έκανε την προσπάθεια μέσω μεσολαβητών από το Ομάν μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ.
Τραμπ: Εξοντώσαμε τους πιθανούς αντικαταστάτες του Χαμενεΐ06:52:00
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι οι πιθανοί υποψήφιοι που είχαν εντοπιστεί από τις ΗΠΑ και θα μπορούσαν να αναλάβουν την εξουσία στο Ιράν σκοτώθηκαν στις κοινές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ το Σάββατο.
«Η επίθεση ήταν τόσο επιτυχημένη που εξόντωσε τους περισσότερους υποψηφίους», δήλωσε ο Τραμπ στον Τζόναθαν Καρλ του ABC News. «Δεν θα είναι κανένας από αυτούς που σκεφτόμασταν, γιατί είναι όλοι νεκροί. Ο δεύτερος και ο τρίτος στη σειρά είναι νεκροί».
Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται καθώς ανακύπτουν ερωτήματα σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί η μετάβαση της εξουσίας στο Ιράν μετά το θάνατο του μακροχρόνιου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Ο πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη δολοφονία του Χαμενεΐ, λέγοντας: «Τον πρόλαβα πριν με προλάβει αυτός. Προσπάθησαν δύο φορές. Λοιπόν, τον πρόλαβα πρώτος».
Αύριο ενημερώνει το Κογκρέσο ο Ρούμπιο06:48:36
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα ενημερώσει το Κογκρέσο για το Ιράν την Τρίτη.
Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στις 16:00 ET (21:00 GMT).
Μεγάλη ανησυχία για αντίποινα06:44:50
Η έκτακτη επίσκεψη αρχηγών ΓΕΑ και ΓΕΣ στη βάση της Σούδας.
Διαβάστε ΕΔΩ το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Dnews
Έκτακτα μέτρα είχε λάβει η Ουάσιγκτον στη βάση τις προηγούμενες μέρες- Σε επιφυλακή ΕΛΑΣ και μυστικές υπηρεσίες για τρομοκρατικά χτυπήματα από «πυρήνες» στην Αθήνα.
Σε κόκκινο συναγερμό τέθηκε η Κύπρος μετά από χτύπημα στη βρετανική βάση που βρίσκεται στο Ακρωτήρι06:26:46
Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ένα ιρανικό drone κατέπεσε στη βάση προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές.
