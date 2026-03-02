Διευρύνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος έφτασε στον Λίβανο, εκρήξεις και εγκλωβισμένοι στον Κόλπο

Εξαπλώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο Λίβανος δέχεται επίθεση. Στην Κύπρο drone προκάλεσε ζημιές σε βρετανική βάση.

Νέες εκρήξεις καταγράφονται τη Δευτέρα σε πόλεις όπως το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και η Ντόχα, αφού κορυφαίος αξιωματούχος του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη «δεν θα διαπραγματευτεί» με τις ΗΠΑ και η Χεζμπολάχ εισήλθε στη σύγκρουση - αντάλλασσοντας χτυπήματα με το Τελ Αβίβ.

Οι δυο πλευρές διατρανώνουν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τη σύγκρουση, εντείνοντας την ανησυχίες για πλήρη ανάφλεξη, ενώ σε κόκκινο συναγερμό τέθηκε νωρίτερα η Κύπρος μετά από χτύπημα στη βρετανική βάση που βρίσκεται στο Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ένα ιρανικό drone κατέπεσε στη βάση προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές.

Η Τεχεράνη συνέχισε χθες να εξαπολύει πλήγματα αντιποίνων εναντίον κρατών του Κόλπου, την επομένη του θανάτου του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, το πρωί του Σαββάτου.

«Η Αμερική είναι μαζί σας», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απευθυνόμενος στους ιρανούς πολίτες, ξεκαθαρίζοντας πως πρόθεσή του είναι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης να διαρκέσουν τέσσερις εβδομάδες «ή και λιγότερο».

Σημειώνεται πως το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι τρία μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν στον πόλεμο με το Ιράν - οι πρώτες αμερικανικές απώλειες από την έναρξη της επιχείρησης. Σύμφωνα με το CBS News, οι απώλειες καταγράφηκαν στο Κουβέιτ.

{https://www.youtube.com/watch?v=gCNeDWCI0vo}

LIVE