Η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε τραύμα στο κεφάλι και σοβαρό χτύπημα στη μέση.

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση θανάτου μιας 31χρονης εγκύου, η οποία εντοπίστηκε νεκρή το μεσημέρι του Σαββάτου μέσα στο σπίτι της στον Κολωνό. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 38χρονος σύντροφός της, ο οποίος εξετάζεται από τις αρχές ως βασικός ύποπτος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε πεσμένη στο πάτωμα, μπροστά από τις σκάλες της κατοικίας. Την κλήση στο ΕΚΑΒ έκανε ο ίδιος ο 38χρονος, ο οποίος υποστήριξε ότι η 31χρονη έπεσε από τις σκάλες.

Από την πρώτη στιγμή, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών ξεκίνησαν ενδελεχή έρευνα, εξετάζοντας εξονυχιστικά τον χώρο και συλλέγοντας αντικείμενα που ενδέχεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου. Η ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι κατέγραψε τραύμα στο κεφάλι και σοβαρό χτύπημα στη μέση. Όπως αναφέρθηκε, το τραύμα στη μέση θα μπορούσε να έχει προκληθεί είτε από κλωτσιά είτε από πάτημα, στοιχείο που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου.

Παράλληλα, ο 38χρονος φέρεται να έχει υποπέσει σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή του. Αν και επέμενε ότι η σύντροφός του έπεσε από τις σκάλες, όταν ρωτήθηκε για άλλα σημάδια στο σώμα της, υποστήριξε ότι είχε πέσει και τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το δελτίο του Star, η 31χρονη είχε εκμυστηρευτεί σε φίλους της ότι δεχόταν κακοποίηση από τον σύντροφό της και αναζητούσε δομή φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες.

Επιπλέον, από την έως τώρα έρευνα προκύπτει ότι, αν και η γυναίκα βρισκόταν περίπου στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της, δεν φαίνεται να είχε απευθυνθεί σε νοσοκομείο ή γιατρό για παρακολούθηση.

