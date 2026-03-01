Τα όσα ισχυρίστηκε ο σύντροφός της δεν έπεισαν τις Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση θανάτου μιας 31χρονης γυναίκας, η οποία βρισκόταν στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της και εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στον Κολωνό. Τη γυναίκα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της ο σύντροφός της, ο οποίος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Ωστόσο, οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Τα τραύματα που προκαλούν ερωτήματα

Ο 38χρονος σύντροφός της προσήχθη από τις Αρχές και στη συνέχεια συνελήφθη, καθώς τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης περιγράφουν τραύματα στο κεφάλι και στην πλάτη. Τα σημάδια αυτά φαίνεται να μην συνάδουν απόλυτα με το σενάριο ενός απλού ατυχήματος, όπως φέρεται να υποστηρίζει ο ίδιος.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις από πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του ζευγαριού και γείτονες, προσπαθώντας να αποσαφηνίσουν τι προηγήθηκε του θανάτου της γυναίκας. Οι εκδοχές που εξετάζονται παραμένουν ανοιχτές, ενώ τα στοιχεία αξιολογούνται προσεκτικά.

Κρίσιμη η νεκροτομή για την πορεία της έρευνας

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η νεκροτομή που έχει προγραμματιστεί για αύριο, καθώς αναμένεται να δώσει σαφείς απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου. Από τα πορίσματά της θα εξαρτηθεί και η περαιτέρω ποινική μεταχείριση του 38χρονου.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο, από δυστύχημα έως εγκληματική ενέργεια, με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

