Συνέντευξη στην κυριακάτικη Kontra News και τον Θανάση Λυριτσογιάννη παραχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Όπως επεσήμανε ο ίδιος: «Η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη στις εκλογές, ενώ μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη – ΝΔ σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια, επιτάχυνση της στεγαστικής κρίσης, αύξηση των ανισοτήτων, έκρηξη της διαπλοκής και της διαφθοράς, βανδαλισμό του κράτους δικαίου και θεσμικό κατήφορο».

Τα σημαντικότερα σημεία:

• Τα χωριστά ψηφοδέλτια είναι καταστροφή για τον χώρο, δεν θα μας συγχωρήσει ο κόσμος της παράταξης μια τέτοια συμπεριφορά.

• Μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη – ΝΔ σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια, επιτάχυνση της στεγαστικής κρίσης, αύξηση των ανισοτήτων, έκρηξη της διαπλοκής και της διαφθοράς, βανδαλισμό του κράτους δικαίου και θεσμικό κατήφορο.

• Η χώρα μας, ως μέλος της ΕΕ και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας οφείλει να ενεργήσει υπέρ της ειρήνης, με συγκεκριμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, στο πλαίσιο μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Η στρατηγική του προκεχωρημένου φυλακίου των ΗΠΑ για την Ελλάδα στην περιοχή είναι και ζημιογόνος και επικίνδυνη.

• Το ερώτημα είναι απολύτως σαφές: Ποιος έβαλε αυτούς τους τέσσερις οι οποίοι καταδικάστηκαν στη δίκη για τις υποκλοπές να κάνουν αυτή τη δουλειά; Ξύπνησαν ένα πρωί και άρχισαν τις παρακολουθήσεις;

• Θα βγει ο κ. Μητσοτάκης να κάνει δήλωση ή θα βάζει τον ανιψιό του να κάνει μηνύσεις;

Ολόκληρη η συνέντευξη του Κώστα Ζαχαριάδη:

-Ο Αλέξης Τσίπρας θα δημιουργήσει κόμμα. Ποια εκτιμάτε πως θα είναι η επίδραση στο πολιτικό σκηνικό και πώς αντιμετωπίζει το θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ; Θα συνεργαστεί μαζί του;



Θεωρώ ότι το κόμμα που θα ιδρύσει ο Αλέξης Τσίπρας θα παίξει ευρύτερα καταλυτικό ρόλο όχι μόνο στον προοδευτικό χώρο αλλά σε όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας. Ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι σαφής ήδη από το συνέδριο του: η ευρύτερη δυνατή συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, φυσικά περιλαμβανομένου του Αλέξη Τσίπρα.

Νομίζω όταν υπάρχει η βούληση θα βρεθεί και ο τρόπος για τη συνεργασία. Εμείς πρόταση έχουμε και την έχουμε δημόσια καταθέσει, οφείλω όμως να τονίσω κάτι και να προειδοποιήσω προς πάσα κατεύθυνση: τα χωριστά ψηφοδέλτια είναι καταστροφή για το χώρο, δεν θα μας συγχωρήσει ο κόσμος της παράταξης μια τέτοια συμπεριφορά.

-Γιατί η Κεντροαριστερά δεν μπορεί να συνεργαστεί. Φταίνε προσωπικές στρατηγικές ή υπάρχουν ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές που δεν γεφυρώνονται;

Ο χώρος μπορεί να συνεργαστεί αν τα επιμέρους «εγώ» μπουν κάτω από ένα μεγάλο «εμείς», αν καταλάβουν όλοι ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί. Οι πολιτικές διαφορές είναι υπαρκτές αλλά μπορούν να γεφυρωθούν. Αυτά που μας ενώνουν στο χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης είναι πολλά και περισσότερα σε σχέση με τα υπερπολλαπλάσια που χωρίζουν όλους μας από τη ΝΔ.

- Οι προοδευτικές δυνάμεις μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα μπορούν να νικήσουν τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές; Τι θα σήμαινε για τη χώρα τρίτη τετραετία ΝΔ;

Και μπορούμε και πρέπει να νικήσουμε τον κ. Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές. Αυτό προϋποθέτει μια μεγάλη συσπείρωση και συνεργασία του ευρύτερου χώρου της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς και φυσικά την καθοριστική συμβολή του Αλέξη Τσίπρα.

Η πολυδιάσπαση, ο πολυτεμαχισμός, οι παράλληλοι μονόλογοι, είναι το καλύτερο δώρο στον κ. Μητσοτάκη, όπως δώρο είναι και η άποψη που ακούγεται ότι τα μεσαίου μεγέθους σημερινά πολιτικά κόμματα μπορούν από μόνα τους να κερδίσουν με μια ψήφο τη ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές. Χρειάζεται ένα big bang συσπείρωσης και συνεργασίας… Μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη – ΝΔ σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια, επιτάχυνση της στεγαστικής κρίσης, αύξηση των ανισοτήτων, έκρηξη της διαπλοκής και της διαφθοράς, βανδαλισμό του κράτους δικαίου και θεσμικό κατήφορο.

-Σε ποιο τμήμα του πολιτικού φάσματος τοποθετείτε την Μαρία Καρυστιανού; Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε μετεκλογικά αν αυτό απαιτούσε η αριθμητική για το σχηματισμό κυβέρνησης;

Δεν βιάζομαι να τοποθετήσω κανέναν πουθενά. Καθένας στις δημοκρατίες κρίνεται από τις θέσεις του, την συνολική του τοποθέτηση, το πρόγραμμά του, τους συνεργάτες του. Η κ. Καρυστιανού μέχρι τώρα έχει τοποθετηθεί από μόνη της με βάση τα λεγόμενά της στο χώρο της αντιπολιτικής και της πιο συντηρητικής δεξιάς, που είναι σε ένα βαθμό και συγκοινωνούντα δοχεία.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι βλέπουμε την επιρροή της να αποδυναμώνεται στον χώρο των προοδευτικών ψηφοφόρων και να δυναμώνει στον χώρο της ευρείας δεξιάς. Θα περιμένουμε να δούμε την τοποθέτησή της συνολικά, εμάς άλλωστε αντίπαλος μας είναι ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ. Δεν τους βάζουμε όλους σε ένα τσουβάλι όπως βλέπω να κάνει η κ. Καρυστιανού - τρομερά βολικό για τον κ. Μητσοτάκη αυτό.

Εμείς επιδιώκουμε την προοδευτική συνεργασία για να ηττηθεί η σημερινή κυβέρνηση και η πολιτική της. Έχω σχηματίσει την άποψη ότι η κ. Καρυστιανού δεν ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο και εξαιρεί τον εαυτό της από συμμαχίες βάζοντας όλους τους πολιτικούς χώρους απέναντί της.



-Τα πορίσματα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δόθηκαν στη δημοσιότητα, αλλά η Δικαιοσύνη δεν έκανε ούτε βήμα πιο μπροστά. Τι αξία έχουν οι Εξεταστικές Επιτροπές όταν η πλειοψηφία αποφασίζει ό,τι θέλει χωρίς να σέβεται τους θεσμούς;



Γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η ΝΕΑΡ είχαν υποστηρίξει την πρόταση για προανακριτική επιτροπή, η οποία θα διερευνούσε τις ποινικές ευθύνες των πολιτικών προσώπων, σύμφωνα και με το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αντί γι’ αυτό καταλήξαμε σε ένα νέο φιάσκο με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη. Επί τρεις μήνες είδαμε την επιχείρηση συγκάλυψης ενός «καραμπινάτου» γαλάζιου σκανδάλου. Εμείς, παρά τις αντιξοότητες, επιδιώξαμε -και θεωρώ ότι το καταφέραμε σε σημαντικό βαθμό-, μέσα στις συνεδριάσεις, αλλά και με το πόρισμα που διαμορφώσαμε με τη Νέα Αριστερά, να αναδείξουμε κρίσιμες πλευρές αυτού του σκανδάλου. Δεν περιμέναμε τίποτα περισσότερο από την πλειοψηφία, μετά και τις αθλιότητες που ζήσαμε στο Κοινοβούλιο τον περασμένο Ιούλιο σε σχέση με αυτή την υπόθεση. Το σκάνδαλο διερευνάται ακόμη. Εννοείται ότι αν έρθουν νέα στοιχεία θα κινηθούμε ανάλογα.

Σε κάθε περίπτωση, η κοινωνία έχει τη δύναμη να διαμορφώσει τους πολιτικούς συσχετισμούς ώστε να βάλει ένα φρένο στην πολιτική και θεσμική κατρακύλα που μας έχει βυθίσει η κυβέρνηση της ΝΔ, πλήττοντας βάναυσα το κράτος δικαίου.



-Οι φωτογραφίες της Καισαριανής, εκτός από ιστορικά ντοκουμέντα, ποια άλλη αξία έχουν για τον ελληνικό λαό;



Οι 200 της Καισαριανής εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής από τις ναζιστικές δυνάμεις Κατοχής, ως αντίποινα για τη δράση του ΕΛΑΣ. Παραδόθηκαν στις δυνάμεις κατοχής, δηλαδή τους Γερμανούς ναζί, από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, δηλαδή τους Έλληνες φασίστες. Αυτό, για να θυμόμαστε ποιος είναι ποιος σ’ αυτή τη χώρα. Έλληνες φασίστες παρέδωσαν στους Γερμανούς ναζί τους Έλληνες κομμουνιστές. Οι Γερμανοί ναζί εκτέλεσαν στην Καισαριανή τους Έλληνες κομμουνιστές κρατούμενους γιατί οι Έλληνες κομμουνιστές έκαναν αντίσταση στους Γερμανούς ναζί.

Με τη δημοσίευση φωτογραφιών από τους 200 κομμουνιστές αγωνιστές που οδεύουν προς εκτέλεση από τους ναζί κατακτητές στο σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944, το ιστορικό δράμα έγινε συγκεκριμένη εικόνα και οι σπαρακτικές μαρτυρίες μάς κοιτούν πλέον κατάματα και αγέρωχα, όπως κοιτούν και οι μελλοθάνατοι τον φωτογραφικό φακό.



-Τυχόν πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν αποτελεί απειλή και για την Ελλάδα; Υπάρχει κίνδυνος να δεχθεί επίθεση κάποια ελληνική περιοχή, όπως για παράδειγμα η Σούδα;

Οι προετοιμασίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ για πόλεμο εναντίον του Ιράν εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε ενδεχόμενο πόλεμο. Η χώρα μας, ως μέλος της ΕΕ και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, οφείλει να ενεργήσει υπέρ της ειρήνης, με συγκεκριμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, στο πλαίσιο μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Η στρατηγική του προκεχωρημένου φυλακίου των ΗΠΑ για την Ελλάδα στην περιοχή είναι και ζημιογόνος και επικίνδυνη.

-Πώς σχολιάζετε την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές; Τι αποκαλύπτει;

Το ερώτημα είναι απολύτως σαφές: Ποιος έβαλε αυτούς τους τέσσερις οι οποίοι καταδικάστηκαν στη δίκη για τις υποκλοπές, να κάνουν αυτή τη δουλειά; Ξύπνησαν ένα πρωί και άρχισαν τις παρακολουθήσεις; Δεν μου περνάει από το μυαλό ότι κάποιος μπορεί να παρακολουθεί την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και αυτή να μη μιλάει, να παρακολουθεί τον κύριο Χατζηδάκη και να μη μιλάει, σημαντικούς επιχειρηματίες και να αντιδρούν με τον τρόπο τους, να παρακολουθεί δημοσιογράφους, που μίλησαν και μπράβο τους.

Δεν μου περνούσε από το μυαλό ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό είναι καθεστωτική συμπεριφορά. Σας θυμίζω ότι ο πρωθυπουργός τον Αύγουστο του 2022 έλεγε για τις παρακολουθήσεις «δεν γνώριζα, και αν γνώριζα δεν θα το επέτρεπα» και απέπεμψε τον γενικό γραμματέα της κυβέρνησης. Θα βγει ο κ. Μητσοτάκης να κάνει δήλωση ή θα βάζει τον ανιψιό του να κάνει μηνύσεις;