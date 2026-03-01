Αναλυτικά όσα επισημαίνει σε ανάρτησή του.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας , αναφέρθηκε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην κρίσιμη περίοδο που βιώνουμε, η οποία χαρακτηρίζεται από «έντονες γεωπολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις».

Όπως τόνισε, είναι αναγκαίο «να ενισχύσουμε τις φωνές της ειρήνης».

«Να ενισχύσουμε τις φωνές της ειρήνης.

Σε μια κρίσιμη περίοδο για τον κόσμο, με έντονες γεωπολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις, οι ευρωπαϊκές πόλεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Στη Φλωρεντία, στο πλαίσιο μιας προοδευτικής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, συζητήσαμε με Δημάρχους μεγάλων πόλεων της Ιταλίας για τον ρόλο των πόλεων στο μέλλον της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη στιγμή, η διαδικτυακή παρουσία του Δημάρχου Κιέβου, Vitali Klitschko. Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα δοκιμάζεται πολύ σκληρά, σε συνθήκες ακραίου ψύχους (-20°C), χωρίς να λειτουργούν συστήματα ηλεκτροδότησης, ζεστού νερού και θέρμανσης.

Η Αθηνά δείχνει την αλληλεγγύη της και ενώνει δυνάμεις».

