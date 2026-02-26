«Ο αγώνας συνεχίζεται για την αποκάλυψη και τιμωρία των ενόχων» για τις υποκλοπές, «όσο ψηλά και αν βρίσκονται».

Η δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών αποτελεί μια πρώτη νίκη για το κράτος δικαίου και δικαίωση για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε ο Χάρης Δούκας.

«Αποτελεί μια πρώτη νίκη για το κράτους δικαίου και την υπεράσπιση της Δημοκρατίας. Είναι δικαίωση για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, που τέσσερα χρόνια δίνουν την μάχη για να αποκαλυφθεί η αλήθεια», ανέφερε συγκεκριμένα σε ανάρτηση ο δήμαρχος Αθηναίων και υπογράμμισε:

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα για τις υποκλοπές

«Σήμερα η Δικαιοσύνη, έκρινε ένοχους και επέβαλε τις ανώτατες ποινές σε όλους τους κατηγορούμενους στη δίκη των υποκλοπών.

Ο αγώνας συνεχίζεται για την αποκάλυψη και τιμωρία των ενόχων, όσο ψηλά και αν βρίσκονται».

