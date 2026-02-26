Συνολικες ποινες φυλάκισης κατά συγχώνευση 126 ετών και 8 μηνών (έκτιτεα τα 8 έτη) στους 4 κατηγορουμενους.

«Λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα των πράξεων θα προτείνω ολική έκτιση της ποινής» πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας για την υπόθεση των υποκλοπών. Το δικαστήριο διέταξε την ολική έκτιση της ποινής, δίνοντας όμως αναστολή μέχρι την εκδίκασή της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Το δικαστήριο αποφάσισε να κάνει δεκτά τα αιτήματα του εισαγγελέα για:

«Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία προτείνω τη διαβίβαση αντιγράφων της δικογραφίας για διερεύνηση ποινικών ευθυνών των παρόντων κατηγορούμενων και άλλων προσώπων» είπε ο εισαγγελέας της έδρας.

-Διαβίβαση για Αιμίλιο Κοσμίδη για συνεργία στις πράξεις του κατηγορητηρίου. «Δεν έδωσε πειστικές εξηγήσεις για χρήση κάρτας και έπεσε σε αντιφάσεις. Ισως πρέπει να συσχετίσουν μηνύσεις Ανδρουλάκη και Κουκάκη»

-Να ερευνηθεί το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης στο ακροατήριο για τους Κοσμίδη και Ντάλα.

-Αξιολόγηση ποινικών ευθυνών προσώπων που είχαν πλήρη εικόνα όσων συνέβαιναν. «Ρότεμ Φάρκας, Μερόν Χαρπάζ, Εινάτ Σεμάνα, Σωτήρη Ντάλα, Ιωάννη Μπόλιαρη, Δημήτρης Ξυτεράς) . Από την έκταση και την ποικιλία των παρακολουθούμενων προσώπων, αλλά και του γεγονότος ότι δεν κλήθηκαν να καταθέσουν, λόγω της οργάνωσης, της εκπαίδευσης και το ενδεχόμενο συνεργίας ξένων δυνάμεων και δη Ισραηλινών προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για τους κατηγορούμενους και τα παραπάνω πρόσωπα για το 148 ΠΚ και την πλημμεληματική μορφή του αδικήματος της κατασκοπείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

-Διαβίβαση για διεύρυνση σχετικά με όσα κατέθεσε ο Σταμάτης Τριμπαλης για τη διαδικασία στην εξεταστική της Βουλής για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία για τους Λαβράνο και Ντάλα.

-Για το αδίκημα του ΠΚ 370 ΣΤ (απαγόρευση διακίνησης λογισμικών). Όπως προκύπτει από την κατάθεση το Π. Κούτσιου στο ακροατήριο συνεχιζόταν η λειτουργία της Intellexa στη χώρα 2023-2024. Πρέπει να ερευνηθεί εάν η λειτουργία της εμπίπτει στην αντικειμενική υπόσταση του συγκεκριμένου άρθρου.