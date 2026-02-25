Τρία χρόνια μετά την αποφράδα ημέρα που 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, κανείς δεν ξεχνά. Το αίτημα για δικαιοσύνη θα ακουστεί ξανά από κάθε γωνία της Ελλάδας.

Το προσεχές Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026, συμπληρώνονται τρία χρόνια από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με 57 νεκρούς και φορείς/συνδικάτα από όλη τη χώρα αναμένεται να στείλουν μαζικό, ηχηρό μήνυμα: «Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε».

Στην Αθήνα το συλλαλητήριο είναι προγραμματισμένο για τις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα, ενώ την ίδια ώρα θα γίνει και το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη (12 μ.μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου). Ανάλογες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε πολλές πόλεις της χώρας.

Χωρίς τρένα και πλοία - Τι θα γίνει με Μετρό και λεωφορεία

Ακινητοποιημένα θα είναι τα τρένα σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας το Σάββατο λόγω της απεργίας των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο. Η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως «δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».

Δεμένα θα είναι τα πλοία στα λιμάνια (ώρα έναρξης 00.01 και ώρα λήξης 24.00), έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απόφαση σε Μετρό, ΗΣΑΠ και λεωφορεία στην Αττική για συμμετοχή στην απεργία, ωστόσο οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις αναμένεται να επηρεάσουν τα δρομολογία των ΜΜΜ.

Το κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Στις συγκεντρώσεις των εργατικών σωματείων σε όλη τη χώρα καλεί ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, που όπως σημειώνει «όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα κάνει μεγάλη προσπάθεια να αναδείξει τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα και όλους τους ενόχους, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται! Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ήταν έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής, που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και στο κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή, που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα. Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις μεγάλες συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα. Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο. Για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!».

Δημόσιο - Το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ

«Στις 28 Φλεβάρη συμπληρώνονται 3 χρόνια από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας και συγκλόνισε ολόκληρο τον λαό. Λίγες μέρες μετά, στις 23 Μάρτη, ξεκινά η κύρια δίκη. Δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα των Τεμπών, τα προηγούμενα από αυτό και τα επόμενα που ακολούθησαν. Τους νεκρούς στη Μάνδρα και στο Μάτι, τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν σε πλημμύρες και φωτιές. Δεν συμβιβαζόμαστε με την, στη κυριολεξία, εγκληματική πολιτική που κόστισε τη ζωή στις 5 εργάτριες μανάδες στη μπισκοτοβιομηχανία "Βιολάντα" στα Τρίκαλα. Ήταν αποτέλεσμα του νομοθετικού πλαισίου των τελευταίων χρόνων (Χατζηδάκη, Γεωργιάδη, Κεραμέως) που διευκολύνουν την εργοδοτική αυθαιρεσία, την καθιέρωση του 13ώρου, την υποβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών, τη συνεχή καταστρατήγηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών

»Μόνο το 2025 η εργατική τάξη μέτρησε 201 νεκρούς από εργατικά ατυχήματα εκατοντάδες τραυματίες που σε πολλές περιπτώσεις θα οδηγήσουν σε μόνιμες βλάβες για να μη συνυπολογίζουμε τις εργατικές ασθένειες και τους θανάτους που η κυβέρνηση προσπαθεί να «κρύψει» με διάφορες αλχημείες. Ένας ακήρυχτος πόλεμος διεξάγεται καθημερινά στους εργασιακούς χώρους, σε Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα με θύματα τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, με αιτία την εγκληματική πολιτική του κέρδους. Τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, οι σιδηρόδρομοι εξακολουθούν να μην είναι ασφαλείς ενώ ταυτόχρονα εγκυμονούνται κίνδυνοι για τα «Τέμπη του αέρα», όπως αναδείχθηκαν με εκκωφαντικό τρόπο, στο μπλακ άουτ του συστήματος ελέγχου στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

»Συνεχίζουμε να παλεύουμε για αποκλειστικά δημόσιες σιδηροδρομικές μεταφορές για να μην υπάρξει συγκάλυψη του εγκλήματος και να αποδοθούν οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες σε όλους όσους εμπλέκονται. Η πραγματική δικαίωση για τα Τέμπη, για τους νεκρούς στους χώρους δουλειάς, για τα παιδιά μας, θα έρθει μέσα από τον οργανωμένο αγώνα για την ανατροπή των πολιτικών των ιδιωτικοποιήσεων, της συστηματικής απαξίωσης των δημόσιων υποδομών που ευθύνονται για το δυστύχημα, της πολιτικής που γεννά καθημερινά νέα εγκλήματα.

»Ως Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο, 28 Φλεβάρη 2026, στις 12:00, στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα».

Καλέσματα από εργατικά κέντρα Αθήνας - Πειραιά

Το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας καλεί όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία της Αττικής όλες τις Ομοσπονδίες, τα Σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών στην 24ωρη παναθηναϊκή απεργία και στο μεγάλο συλλαλητήριο Σάββατο 28 Φλεβάρη, στις 12:00 μ. στο Σύνταγμα.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, επισημαίνει πως: «Στις 28 Φλεβάρη απεργούμε, δίνουμε μαζικό παρών στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 12μ. Δεν ξεχνάμε, δε συγχωρούμε. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Απεργία και στο Εμπόριο

«Το Σάββατο 28 Φλεβάρη οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο, στις υπηρεσίες και την πληροφορική, στις ταχυμεταφορές, στη φύλαξη και την καθαριότητα, συμμετέχουμε καθολικά στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που προκηρύσσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και στις συγκεντρώσεις των σωματείων!», τονίζει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας.

Συμμετέχουν μαθητές και φοιτητές

Μαθητές και φοιτητές θα ενώσουν το Σάββατο τις φωνές τους με τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών στη μεγάλη συγκέντρωση στις 12:00 στο Σύνταγμα.

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Μέχρι στιγμής έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις και στις παρακάτω πόλεις:

Στον Άγιο Νικόλαο, στις 12 μ, στην κεντρική πλατεία

Στο Αγρίνιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στο Αίγιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Αλεξάνδρεια, στις 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Αλεξανδρούπολη, στις 12 μ., στο Δημαρχείο

Στο Αλιβέρι, στις 11 π.μ. στον πεζόδρομο

Στον Αλμυρό, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Αμαλιάδα, στις 11 π.μ. πλατεία Αγίου Αθανασίου.

Στο Αμύνταιο, στις 12 μ., στο παλιό Δημοτικό σχολείο

Στην Άμφισσα, στις 12 μ. στην πλατεία Ησαΐα

Στο Αργοστόλι, στην πλατεία Βαλλιάνου

Στην Άρτα, στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Στην Αριδαία, στις 11 π.μ., στην πλατεία Σέστσκου

Στη Βέροια, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στον Βόλο, στις 12 μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου

Στα Γιάννενα, στις 12 μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου

Στα Γιαννιτσά, στις 11 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ

Στα Γρεβενά, στις 1.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Δράμα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Έδεσσα, στις 11 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες

Στην Ελασσόνα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Ζάκυνθο, στις 12 μ. στην πλατεία Αγίου Μάρκου

Στην Ηγουμενίτσα, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στο Ηράκλειο, στις 12 μ. στην πλατεία Ελευθερίας

Στην Θάσο, στις 12 μ. στην πλατεία Ηρώων στον Λιμένα

Στην Θήβα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ιεράπετρα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ικαρία, στις 12 μ., στην πλατεία Ευδήλου

Στην Ιστιαία, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στην Καβάλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καλαμάτα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κάλυμνο, στις 10.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Καρδίτσα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Καρπενήσι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καστοριά, στις 12 μ., στην Αντιπεριφέρεια

Στην Κατερίνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κέρκυρα, στις 12 μ., στην Πόρτα Ριάλα

Στην Κεφαλονιά, στις 12 μ. στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι

Στο Κιλκίς, στις 12 μ., στην πλατεία Ειρήνης

Στην Κοζάνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κομοτηνή, στις 11.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κόρινθο, στις 12 μ. στην πλατεία Περιβολάκια

Στην Κω, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στην Λαμία, στις 12 μ., στην πλατεία Πάρκου

Στην Λέρο, στις 12 μ., στην πλατεία Πλατάνου

Στην Λευκάδα, στις 12 μ., στην πλατεία Αγ. Μηνά

Στην Λήμνο, στις 12 μ., στο λιμάνι της Μύρινας

Στην Λιβαδειά, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Μαντούδι, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στο Μεσολόγγι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Μυτιλήνη, στις 12 μ., στην πλατεία Σαπφούς

Στη Νάουσα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Ναύπλιο, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Ναύπακτο, στις 11 π.μ., στην πλατεία Κεφαλόβρυσου

Στη Νικήτη, στις 5 μ.μ. στο Δημαρχείο

Στην Ξάνθη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ορεστιάδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στον Πολύγυρο, στις 12 μ., στην πλατεία Δημαρχείου

Στην Πρέβεζα, στις 11 π.μ., στα Δικαστήρια

Στην Πτολεμαΐδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στον Πύργο, στις 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγεωργα)

Στο Ρέθυμνο, στις 12 μ., πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη

Στη Ρόδο, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Σάμο, στις 12 μ., στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα και στο Καρλόβασι, στις 12 μ., στην πλατεία

Στην Σαντορίνη, στις 12 μ., στην πλατεία των Φηρών

Στις Σέρρες, στις 12 μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Σητεία, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Σκόπελο, στις 12 μ.. στην παραλία.

Στη Σκύδρα, στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημοκρατίας (έναντι Δημαρχείου)

Στη Σπάρτη, στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία

Στη Σύρο, στις 11.30 π.μ. στην πλατεία Μιαούλη

Στα Τρίκαλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Τρίπολη, στις 12 μ. στην πλατεία Πετρινού

Στον Τύρναβο, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στα Φάρσαλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Φλώρινα, στις 12 μ., στην πλατεία Μόδη

Στους Φούρνους, στις 12 μ., στην πλατεία

Στη Χαλκίδα, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων

Στα Χανιά, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Στη Χίο, στις 12 μ., στην πλατεία Βουνακίου